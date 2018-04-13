GÃ¼ncelleme: 20:57, 13 Nisan 2018 Cuma

Khalifa Hafter hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'nÄ±n doÄŸu bÃ¶lgesindeki Tobruk hÃ¼kÃ¼metine verdiÄŸi destekle bilinen Khalife Hafter (75)'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafÄ±ndan aktarÄ±lan haberde, diplomatik kaynaklarÄ±n da Hafter'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Libya'nÄ±n doÄŸusundaki BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve ABD destekli gÃ¼Ã§lerin lideri Khalife Hafter'in geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde felÃ§ geÃ§irdiÄŸi ve tedavi iÃ§in ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti.Yerel Libya kanalÄ± "El Ahrar TV" tedavi iÃ§in Avrupa'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek istenen Hafter'in Ã¶ncelikle ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶nderildiÄŸi ve oradan Avrupa'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± kaynaklar Hafter'in kanser tedavisi iÃ§in gittiÄŸi Fransa'da kalp krizi geÃ§irerek Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen LibyalÄ± bir yetkili, Associated Press ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n ÃœrdÃ¼n'den Fransa'da bir hastaneye nakledilen Hafter'in saÄŸlÄ±k durumunun daha iyi ve stabil olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

FransÄ±z L'Express gazetesi, Ã¼st dÃ¼zey LibyalÄ± bir diplomata dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Hafter'in geÃ§en perÅŸembe rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± ÃœrdÃ¼n'de bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan Paris'e nakledildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

FransÄ±z ve Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Hafter'in beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k tespit edildiÄŸi, ayrÄ±ca aylar Ã¶nce kendisine kanser teÅŸhisi konulduÄŸu ve bu yÃ¼zden tedavi amacÄ±yla sÄ±k sÄ±k ÃœrdÃ¼n'e gittiÄŸi kaydedilmiÅŸti.

LÄ°BYA'DAKÄ° SÄ°YASÄ° DURUM

Libya'da 17 Åžubat 2011'deki devrimin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve karÅŸÄ±t gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diÄŸeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak Ã¼zere iki meclis ve rakip yÃ¶netim ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

BM'nin giriÅŸimleriyle 17 AralÄ±k 2015'te Fas'Ä±n Suheyrat kentinde varÄ±lan "Libya Siyasi AnlaÅŸmasÄ±" uyarÄ±nca Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi kurulmuÅŸtu. BM GÃ¼venlik Konseyi, UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ni Libya'nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±mÄ±ÅŸ ancak konseyin sunduÄŸu hÃ¼kÃ¼met listeleri General Hafter'in baskÄ±larÄ± nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼reÃ§ tÄ±kanmÄ±ÅŸtÄ±.

BM Libya Ã–zel Temsilcisi Gassan Selame'nin EylÃ¼l 2017'de sunduÄŸu Ã¼Ã§ aÅŸamalÄ± eylem planÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede 2018 sona ermeden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve parlamento seÃ§imlerinin yapÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan isimler arasÄ±nda Hafter de yer alÄ±yor.

KHALÄ°FE HAFTER KÄ°MDÄ°R?

Kaddafiâ€™nin 1978-1987 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã‡adâ€™a aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta esir dÃ¼ÅŸen General Halife Hafter, ABD ordusunun yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±. ABD siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± tanÄ±masÄ±yla ABDâ€™ye yerleÅŸen Hafter, o gÃ¼nden sonra Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda Kaddafiâ€™ye karÅŸÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸladÄ±.

Libyaâ€™da Kaddafiâ€™ye karÅŸÄ± baÅŸlayan ayaklanmadan bir ay sonra Mart 2011â€™de 20 yÄ±l aradan sonra tekrar Libyaâ€™ya dÃ¶ndÃ¼. Kaddafiâ€™nin devrilmesinin ardÄ±ndan da Libya Milli Meclisi tarafÄ±ndan kara kuvvetleri komutanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

Hafter, Ä°slami hareketlere karÅŸÄ± duran kesim tarafÄ±ndan destek gÃ¶rÃ¼yordu. BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerden aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸinÂ Hafter'in Libya'da meclis Ã¼stÃ¼ bir gÃ¼Ã§ haline gelmesinde bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Libya'nÄ±n doÄŸusundaki muhalif gruplara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen askeri operasyonlarda ABD, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve MÄ±sÄ±r Hafter'e destek veriyordu.