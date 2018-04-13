Khalifa Hafter hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Libya'nÄ±n doÄŸu bÃ¶lgesindeki Tobruk hÃ¼kÃ¼metine verdiÄŸi destekle bilinen Khalife Hafter (75)'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Yerel kaynaklar tarafÄ±ndan aktarÄ±lan haberde, diplomatik kaynaklarÄ±n da Hafter'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ doÄŸruladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Libya'nÄ±n doÄŸusundaki BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve ABD destekli gÃ¼Ã§lerin lideri Khalife Hafter'in geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde felÃ§ geÃ§irdiÄŸi ve tedavi iÃ§in ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti.Yerel Libya kanalÄ± "El Ahrar TV" tedavi iÃ§in Avrupa'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmek istenen Hafter'in Ã¶ncelikle ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶nderildiÄŸi ve oradan Avrupa'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BazÄ± kaynaklar Hafter'in kanser tedavisi iÃ§in gittiÄŸi Fransa'da kalp krizi geÃ§irerek Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.
AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen LibyalÄ± bir yetkili, Associated Press ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n ÃœrdÃ¼n'den Fransa'da bir hastaneye nakledilen Hafter'in saÄŸlÄ±k durumunun daha iyi ve stabil olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
FransÄ±z L'Express gazetesi, Ã¼st dÃ¼zey LibyalÄ± bir diplomata dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Hafter'in geÃ§en perÅŸembe rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± ÃœrdÃ¼n'de bir hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan Paris'e nakledildiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
FransÄ±z ve Ä°talyan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Hafter'in beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k tespit edildiÄŸi, ayrÄ±ca aylar Ã¶nce kendisine kanser teÅŸhisi konulduÄŸu ve bu yÃ¼zden tedavi amacÄ±yla sÄ±k sÄ±k ÃœrdÃ¼n'e gittiÄŸi kaydedilmiÅŸti.
LÄ°BYA'DAKÄ° SÄ°YASÄ° DURUM
Libya'da 17 Åžubat 2011'deki devrimin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k ve karÅŸÄ±t gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diÄŸeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak Ã¼zere iki meclis ve rakip yÃ¶netim ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
BM'nin giriÅŸimleriyle 17 AralÄ±k 2015'te Fas'Ä±n Suheyrat kentinde varÄ±lan "Libya Siyasi AnlaÅŸmasÄ±" uyarÄ±nca Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi kurulmuÅŸtu. BM GÃ¼venlik Konseyi, UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ni Libya'nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±mÄ±ÅŸ ancak konseyin sunduÄŸu hÃ¼kÃ¼met listeleri General Hafter'in baskÄ±larÄ± nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼reÃ§ tÄ±kanmÄ±ÅŸtÄ±.
BM Libya Ã–zel Temsilcisi Gassan Selame'nin EylÃ¼l 2017'de sunduÄŸu Ã¼Ã§ aÅŸamalÄ± eylem planÄ±na gÃ¶re, Ã¼lkede 2018 sona ermeden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve parlamento seÃ§imlerinin yapÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan isimler arasÄ±nda Hafter de yer alÄ±yor.
KHALÄ°FE HAFTER KÄ°MDÄ°R?
Kaddafiâ€™nin 1978-1987 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ã‡adâ€™a aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta esir dÃ¼ÅŸen General Halife Hafter, ABD ordusunun yardÄ±mÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±. ABD siyasi sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± tanÄ±masÄ±yla ABDâ€™ye yerleÅŸen Hafter, o gÃ¼nden sonra Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±nda Kaddafiâ€™ye karÅŸÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼tmeye baÅŸladÄ±.
Libyaâ€™da Kaddafiâ€™ye karÅŸÄ± baÅŸlayan ayaklanmadan bir ay sonra Mart 2011â€™de 20 yÄ±l aradan sonra tekrar Libyaâ€™ya dÃ¶ndÃ¼. Kaddafiâ€™nin devrilmesinin ardÄ±ndan da Libya Milli Meclisi tarafÄ±ndan kara kuvvetleri komutanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.
Hafter, Ä°slami hareketlere karÅŸÄ± duran kesim tarafÄ±ndan destek gÃ¶rÃ¼yordu. BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerden aldÄ±ÄŸÄ± desteÄŸinÂ Hafter'in Libya'da meclis Ã¼stÃ¼ bir gÃ¼Ã§ haline gelmesinde bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Libya'nÄ±n doÄŸusundaki muhalif gruplara yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen askeri operasyonlarda ABD, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) ve MÄ±sÄ±r Hafter'e destek veriyordu.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkedeki Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸil kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek Kazakistan'da mevcut Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±
Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi