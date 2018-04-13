Yunanistan'Ä±n Suriye kararÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunan Haber AjansÄ± ANA-MPA,Â YunanistanÂ BaÅŸbakanÄ±Â Aleksis Ã‡iprasâ€™Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Atina hÃ¼kÃ¼metinin,Â Suriyeâ€™ye dÃ¼zenlenecek muhtemel bir saldÄ±rÄ±da Yunan silahlÄ± kuvvetlerinin yer almayacaÄŸÄ±na dair tezini bildirdiÄŸini duyurdu.
Haberde, Suriyeâ€™deki geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ã‡iprasâ€™Ä±n, kimyasal silahlarla mÃ¼cadelede Avrupa BirliÄŸiâ€™nin kararlÄ± giriÅŸimlerine ihtiyaÃ§ bulunduÄŸunu ifade ederek, Ä°sveÃ§â€™in Ã¶nerileri temelinde Ã§aba gÃ¶sterilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdiÄŸini belirtti.
Ã‡ipras ve Makron arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ayrÄ±ca, TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¶lgedeki rolÃ¼ ve KÄ±brÄ±s meselesinin de alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, gelecek dÃ¶nemde Yunanistan ve Fransa arasÄ±ndaki savunma iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkedeki Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸil kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek Kazakistan'da mevcut Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±
Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi