21:33, 13 Nisan 2018 Cuma

Yunanistan'Ä±n Suriye kararÄ± belli oldu





Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunan Haber AjansÄ± ANA-MPA,Â YunanistanÂ BaÅŸbakanÄ±Â Aleksis Ã‡iprasâ€™Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Atina hÃ¼kÃ¼metinin,Â Suriyeâ€™ye dÃ¼zenlenecek muhtemel bir saldÄ±rÄ±da Yunan silahlÄ± kuvvetlerinin yer almayacaÄŸÄ±na dair tezini bildirdiÄŸini duyurdu. Haberde, Suriyeâ€™deki geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ã‡iprasâ€™Ä±n, kimyasal silahlarla mÃ¼cadelede Avrupa BirliÄŸiâ€™nin kararlÄ± giriÅŸimlerine ihtiyaÃ§ bulunduÄŸunu ifade ederek, Ä°sveÃ§â€™in Ã¶nerileri temelinde Ã§aba gÃ¶sterilmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdiÄŸini belirtti. Ã‡ipras ve Makron arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ayrÄ±ca, TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¶lgedeki rolÃ¼ ve KÄ±brÄ±s meselesinin de alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, gelecek dÃ¶nemde Yunanistan ve Fransa arasÄ±ndaki savunma iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.