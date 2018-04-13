22:02, 13 Nisan 2018 Cuma

Rus ÅŸirketler ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda baskÄ± altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fitch Ratings'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 Nisan'da ABD yÃ¶netiminin 7 Rus oligark, bu kiÅŸilerin kontrol ettiÄŸi 12 ÅŸirket, 17 Ã¼st dÃ¼zey Rus hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret ÅŸirketi ve ona baÄŸlÄ± bir bankayÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesine dahil etmesiyle ilgili deÄŸerlendirmede bulunuldu.

AÃ§Ä±klamada, ABD'nin Rusya'ya 2014 yÄ±lÄ±nda uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlardan bu yana Rus ÅŸirketlerini en Ã§ok etkileyen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n geÃ§en hafta uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¶z konusu ÅŸirketlerin faaliyetleri ve finansal durumlarÄ± Ã¼zerinde sert etkisi olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine yer verilen aÃ§Ä±klamada, bu firmalarÄ±n ABD dolarÄ± cinsinden ticaret yapmalarÄ± ve hizmet vermelerinin de sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, azalan ticaret faaliyetleri nedeniyle Rus ÅŸirketlerin iÅŸlerinin ve finansal profillerinin zarar gÃ¶rÃ¼leceÄŸi kaydedilerek, Rusya'da piyasalarÄ±n ABD'nin yaptÄ±rÄ±m listesini geniÅŸletebileceÄŸi endiÅŸesine hakim olduÄŸu bildirildi.