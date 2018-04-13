DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:29, 13 Nisan 2018 Cuma
Amerika
22:02, 13 Nisan 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Rus ÅŸirketler ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda baskÄ± altÄ±nda
Rus ÅŸirketler ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda baskÄ± altÄ±nda

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fitch Ratings'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 6 Nisan'da ABD yÃ¶netiminin 7 Rus oligark, bu kiÅŸilerin kontrol ettiÄŸi 12 ÅŸirket, 17 Ã¼st dÃ¼zey Rus hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret ÅŸirketi ve ona baÄŸlÄ± bir bankayÄ± yaptÄ±rÄ±mlar listesine dahil etmesiyle ilgili deÄŸerlendirmede bulunuldu.

AÃ§Ä±klamada, ABD'nin Rusya'ya 2014 yÄ±lÄ±nda uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlardan bu yana Rus ÅŸirketlerini en Ã§ok etkileyen yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n geÃ§en hafta uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n sÃ¶z konusu ÅŸirketlerin faaliyetleri ve finansal durumlarÄ± Ã¼zerinde sert etkisi olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸine yer verilen aÃ§Ä±klamada, bu firmalarÄ±n ABD dolarÄ± cinsinden ticaret yapmalarÄ± ve hizmet vermelerinin de sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, azalan ticaret faaliyetleri nedeniyle Rus ÅŸirketlerin iÅŸlerinin ve finansal profillerinin zarar gÃ¶rÃ¼leceÄŸi kaydedilerek, Rusya'da piyasalarÄ±n ABD'nin yaptÄ±rÄ±m listesini geniÅŸletebileceÄŸi endiÅŸesine hakim olduÄŸu bildirildi.



Ä°lgili Konular Fitch Ratings ABD rusya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Amerika Haberleri
Rus ÅŸirketler ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda baskÄ± altÄ±nda
Rus ÅŸirketler ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda baskÄ± altÄ±nda

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan'Ä±n Suriye kararÄ± belli oldu
Yunanistan'Ä±n Suriye kararÄ± belli oldu

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
Khalifa Hafter hayatÄ±nÄ± kaybetti
Khalifa Hafter hayatÄ±nÄ± kaybetti

GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Askeri mÃ¼dahale kararÄ± uzlaÅŸÄ± ile alÄ±nacak
Askeri mÃ¼dahale kararÄ± uzlaÅŸÄ± ile alÄ±nacak

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'dan 3 Ã¼lke liderine suÃ§lama
Rusya'dan 3 Ã¼lke liderine suÃ§lama

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda askeri mÃ¼dahaleye katÄ±lmayacak
Hollanda askeri mÃ¼dahaleye katÄ±lmayacak

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Akdeniz'de 3 operasyonda 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±
Akdeniz'de 3 operasyonda 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±

Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BM Genel Sekreteri'nden soÄŸuk savaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±
BM Genel Sekreteri'nden soÄŸuk savaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Rusya ABD'ye yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor
Rusya ABD'ye yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±rlanÄ±yor

Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iden Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine suÃ§lama

Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi
AkÄ±ncÄ± Gelecek kuÅŸaklarÄ±n Ã§ektiÄŸimiz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz
AkÄ±ncÄ±: Gelecek kuÅŸaklarÄ±n Ã§ektiÄŸimiz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, â€œHepimiz bu Ã¼lkede, bu Ada'da barÄ±ÅŸ istiyoruz, huzur istiyoruz. Gelecek kuÅŸaklarÄ±n bu Ada'da bizlerin Ã§ektiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸamamalarÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.
Nazarbayev Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmayÄ± Ã¶neriyor
Nazarbayev Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmayÄ± Ã¶neriyor

Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼lkedeki Ã¼niversitelerin sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸil kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek Kazakistan'da mevcut Ã¼niversite sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi
Avustralya da MiraÃ§ Kandili'nde camiler doldu taÅŸtÄ±
Avustralyaâ€™da MiraÃ§ Kandili'nde camiler doldu taÅŸtÄ±

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Avustralyaâ€™daki 200â€™den fazla cami ve mescidin yanÄ± sÄ±ra Melbourneâ€™un Meadow Heights Camisiâ€™ndeki programa MÃ¼slÃ¼manlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BelÃ§ika Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye soÄŸuk bakÄ±yor
BelÃ§ika, Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleye soÄŸuk bakÄ±yor

BelÃ§ika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Reynders ve Savunma BakanÄ± Vandeput'un aÃ§Ä±klamalarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik olasÄ± askeri harekata katÄ±lmayacaÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±
Irak'ta TÃ¼rkmen milletvekili adayÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Irak'ta TÃ¼rkmen milletvekili adayÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Irak meclis seÃ§imlerine Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, KerkÃ¼k-BaÄŸdat karayolunda bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±
Vietnam SavaÅŸÄ±'ndan kalma ABD bombasÄ± imha edildi
Vietnam SavaÅŸÄ±'ndan kalma ABD bombasÄ± imha edildi

Vietnam SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len 225 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bombanÄ±n gÃ¼venli ÅŸekilde imha edildiÄŸi bildirildi

Haberler

Rusya'dan 3 Ã¼lke liderine suÃ§lama
Rusya'dan 3 Ã¼lke liderine suÃ§lama

Macron ve Putin, Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macron ve Putin Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Lavrov: UmarÄ±m bÃ¶yle bir maceraya kimse cesaret etmez
Lavrov UmarÄ±m bÃ¶yle bir maceraya kimse cesaret etmez

Rusya'da Telegram'a eriÅŸim yasaklandÄ±
Rusya'da Telegram'a eriÅŸim yasaklandÄ±

Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci helikopter kazasÄ±: 2 Ã¶lÃ¼
Rusya'da Ã¼Ã§ gÃ¼nde ikinci helikopter kazasÄ± 2 Ã¶lÃ¼

Rusya, BMGK'yÄ± toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Rusya BMGK'yÄ± toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

"Ã–nceliÄŸimiz savaÅŸ tehdidini Ã¶nlemek"
quot Ã–nceliÄŸimiz savaÅŸ tehdidini Ã¶nlemek quot

Rusya: Gerilimin tÄ±rmanmasÄ± peÅŸinde deÄŸiliz
Rusya Gerilimin tÄ±rmanmasÄ± peÅŸinde deÄŸiliz






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 