22:50, 13 Nisan 2018 Cuma

TÃ¼rkiye'den Ä°sviÃ§re'ye sert 'Ermeni anÄ±tÄ±' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu UyanÄ±k, "Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.

Cenevre'de Ermeni anÄ±tÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na Ä°sviÃ§re'deki TÃ¼rk toplumu sert tepki gÃ¶sterdi. TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu UyanÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada anÄ±tÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

BatÄ± Ä°sviÃ§re TÃ¼rk Dernekleri Federasyonu da Tribune de Geneve gazetesine verdiÄŸi tam sayfa ilanla Cenevre Kantonu'na tepki gÃ¶sterdi.

AnÄ±tÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Cenevre Belediye BaÅŸkanÄ± Sami Kanaan ve Cenevre Kantonu Ã¼st dÃ¼zey yetkilileri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lmasÄ± da dikkati Ã§ekti.

"ANIT CENEVRE'NÄ°N TARAFSIZLIÄžINA GÃ–LGE DÃœÅžÃœRDÃœ"

BaÅŸkonsolos UyanÄ±k, "Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi. UyanÄ±k, TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla hareket eden bazÄ± yerel siyasetÃ§ilerin canÄ± gÃ¶nÃ¼lden sahiplendikleri bu projenin Cenevre, hatta Ä°sviÃ§re'deki TÃ¼rk toplumunda derin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸunu ifade etti.

UyanÄ±k, anÄ±tÄ±n Cenevre'nin toplumsal huzuruna katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ± gibi ÅŸehrin uluslararasÄ± niteliÄŸine ve Ã¼lkenin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na da gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti. UyanÄ±k, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± gÃ¶zardÄ± eden Ermenilerin tek taraflÄ± sÃ¶ylemleri Ã¼zerine dayalÄ± bu projenin 1915 olaylarÄ± hakkÄ±nda iki toplum arasÄ±ndaki mevcut anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± daha da kÃ¶rÃ¼kleyeceÄŸi aÅŸikardÄ±r.

AnÄ±tÄ±n, Cenevreliler ve Ermeni toplumunun ortak hafÄ±zasÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmektedir. GeÃ§miÅŸte Cenevre'yi ve Ä°sviÃ§re Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± hedef alan Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ± da Cenevre'de bu projeyi destekleyen yerel makamlarÄ±n aklÄ±na umarÄ±m bir gÃ¼n gelir. Bu meyanda, 1981 yÄ±lÄ±nda Cenevre'de Ermeni bir terÃ¶rist tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen BaÅŸkonsolosluÄŸumuz mensubu Mehmet SavaÅŸ YergÃ¼z'Ã¼ Cenevre BaÅŸkonsolosluÄŸu ve buradaki TÃ¼rk toplumunun unutmayacaÄŸÄ±nÄ± temin edebilirim."

"ANIT Ä°KÄ° YÃœZLÃœ BÄ°R OYUNUN PARÃ‡ASI"

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Celal Bayar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Ä°sviÃ§re TÃ¼rk Dernekleri Federasyonu da Tribune de Geneve gazetesine FransÄ±zca olarak tam sayfa verdiÄŸi ilanda, Trembley'deki Ermeni anÄ±tÄ±nÄ±n Cenevre'nin uluslararasÄ± rolÃ¼ne bir hakaret olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ä°landa, "Trembley ParkÄ± yakÄ±nlarÄ±nda oturan mahalle sakinlerinin temyiz baÅŸvurusu halen Federal Mahkeme Ã¶nÃ¼nde iken, Cenevre Belediyesi adli mercilerin kararÄ±nÄ± dahi beklemeden bu akÅŸam tartÄ±ÅŸmalÄ± yapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yor. Petit-Saconnex sakinlerinin ve Ã¼lkenin kurumlarÄ±nÄ±n aleyhine bu denli kin ve hor gÃ¶rmenin sebebi nedir? Cenevre Belediye Meclisinin Ermeni anÄ±tÄ±nÄ± temel alan 2007 yÄ±lÄ±ndaki M-759 sayÄ±lÄ± Ã¶nergesinin kabulÃ¼nden bu yana demokratik tartÄ±ÅŸma adabÄ± hiÃ§e sayÄ±lÄ±yor." ifadeleri yer aldÄ±.

Ä°landa, Cenevre'de Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±sÄ±na bir anÄ±t yokken, tarihÃ§iler arasÄ±nda son derece tartÄ±ÅŸmalÄ± bir konu olan sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±sÄ±na bir anÄ±t dikmenin aciliyetinin iki yÃ¼zlÃ¼ bir oyunun parÃ§asÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.

CENEVRE BELEDÄ°YESÄ°'NE TEPKÄ°

AnÄ±tÄ±n, Avrupa'da Ä°slamofobi ve TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n endiÅŸe verici ÅŸekilde yÃ¼kseldiÄŸi bir dÃ¶nemde toplumlarÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§inde birlikte yaÅŸam hedefi iÃ§in de tehlike oluÅŸturduÄŸuna dikkat Ã§ekilen ilanda ÅŸunlar kaydedildi:

"Avrupa'nÄ±n baÅŸka yerlerinde yetkililer daha sorumlu bir tutum benimserken HafÄ±zanÄ±n Sokak LambalarÄ± anÄ±tÄ±yla birlikte Cenevre Belediyesi yetkilileri endiÅŸe verici bir hafÄ±za kaybÄ±na uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± da kanÄ±tlamaktadÄ±rlar. Cenevre Belediyesi yetkililerini benzer ÅŸekilde davranmaya, tarihin mahkemesi Ã¶nÃ¼nde durmaktan vazgeÃ§meye davet ediyoruz. Zira, Cenevre Belediyesi yetkililerinin bÃ¶yle bir yetkisi bulunmamaktadÄ±r."