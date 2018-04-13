TÃ¼rkiye'den Ä°sviÃ§re'ye sert 'Ermeni anÄ±tÄ±' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu UyanÄ±k, "Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.
Cenevre'de Ermeni anÄ±tÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na Ä°sviÃ§re'deki TÃ¼rk toplumu sert tepki gÃ¶sterdi. TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu UyanÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada anÄ±tÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
BatÄ± Ä°sviÃ§re TÃ¼rk Dernekleri Federasyonu da Tribune de Geneve gazetesine verdiÄŸi tam sayfa ilanla Cenevre Kantonu'na tepki gÃ¶sterdi.
AnÄ±tÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na Cenevre Belediye BaÅŸkanÄ± Sami Kanaan ve Cenevre Kantonu Ã¼st dÃ¼zey yetkilileri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lmasÄ± da dikkati Ã§ekti.
"ANIT CENEVRE'NÄ°N TARAFSIZLIÄžINA GÃ–LGE DÃœÅžÃœRDÃœ"
BaÅŸkonsolos UyanÄ±k, "Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi. UyanÄ±k, TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla hareket eden bazÄ± yerel siyasetÃ§ilerin canÄ± gÃ¶nÃ¼lden sahiplendikleri bu projenin Cenevre, hatta Ä°sviÃ§re'deki TÃ¼rk toplumunda derin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa sebep olduÄŸunu ifade etti.
UyanÄ±k, anÄ±tÄ±n Cenevre'nin toplumsal huzuruna katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ± gibi ÅŸehrin uluslararasÄ± niteliÄŸine ve Ã¼lkenin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na da gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti. UyanÄ±k, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± gÃ¶zardÄ± eden Ermenilerin tek taraflÄ± sÃ¶ylemleri Ã¼zerine dayalÄ± bu projenin 1915 olaylarÄ± hakkÄ±nda iki toplum arasÄ±ndaki mevcut anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± daha da kÃ¶rÃ¼kleyeceÄŸi aÅŸikardÄ±r.
AnÄ±tÄ±n, Cenevreliler ve Ermeni toplumunun ortak hafÄ±zasÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmektedir. GeÃ§miÅŸte Cenevre'yi ve Ä°sviÃ§re Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± hedef alan Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin saldÄ±rÄ±larÄ± da Cenevre'de bu projeyi destekleyen yerel makamlarÄ±n aklÄ±na umarÄ±m bir gÃ¼n gelir. Bu meyanda, 1981 yÄ±lÄ±nda Cenevre'de Ermeni bir terÃ¶rist tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen BaÅŸkonsolosluÄŸumuz mensubu Mehmet SavaÅŸ YergÃ¼z'Ã¼ Cenevre BaÅŸkonsolosluÄŸu ve buradaki TÃ¼rk toplumunun unutmayacaÄŸÄ±nÄ± temin edebilirim."
"ANIT Ä°KÄ° YÃœZLÃœ BÄ°R OYUNUN PARÃ‡ASI"
BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Celal Bayar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Ä°sviÃ§re TÃ¼rk Dernekleri Federasyonu da Tribune de Geneve gazetesine FransÄ±zca olarak tam sayfa verdiÄŸi ilanda, Trembley'deki Ermeni anÄ±tÄ±nÄ±n Cenevre'nin uluslararasÄ± rolÃ¼ne bir hakaret olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ä°landa, "Trembley ParkÄ± yakÄ±nlarÄ±nda oturan mahalle sakinlerinin temyiz baÅŸvurusu halen Federal Mahkeme Ã¶nÃ¼nde iken, Cenevre Belediyesi adli mercilerin kararÄ±nÄ± dahi beklemeden bu akÅŸam tartÄ±ÅŸmalÄ± yapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yor. Petit-Saconnex sakinlerinin ve Ã¼lkenin kurumlarÄ±nÄ±n aleyhine bu denli kin ve hor gÃ¶rmenin sebebi nedir? Cenevre Belediye Meclisinin Ermeni anÄ±tÄ±nÄ± temel alan 2007 yÄ±lÄ±ndaki M-759 sayÄ±lÄ± Ã¶nergesinin kabulÃ¼nden bu yana demokratik tartÄ±ÅŸma adabÄ± hiÃ§e sayÄ±lÄ±yor." ifadeleri yer aldÄ±.
Ä°landa, Cenevre'de Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±sÄ±na bir anÄ±t yokken, tarihÃ§iler arasÄ±nda son derece tartÄ±ÅŸmalÄ± bir konu olan sÃ¶zde Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±sÄ±na bir anÄ±t dikmenin aciliyetinin iki yÃ¼zlÃ¼ bir oyunun parÃ§asÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.
CENEVRE BELEDÄ°YESÄ°'NE TEPKÄ°
AnÄ±tÄ±n, Avrupa'da Ä°slamofobi ve TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n endiÅŸe verici ÅŸekilde yÃ¼kseldiÄŸi bir dÃ¶nemde toplumlarÄ±n barÄ±ÅŸ iÃ§inde birlikte yaÅŸam hedefi iÃ§in de tehlike oluÅŸturduÄŸuna dikkat Ã§ekilen ilanda ÅŸunlar kaydedildi:
"Avrupa'nÄ±n baÅŸka yerlerinde yetkililer daha sorumlu bir tutum benimserken HafÄ±zanÄ±n Sokak LambalarÄ± anÄ±tÄ±yla birlikte Cenevre Belediyesi yetkilileri endiÅŸe verici bir hafÄ±za kaybÄ±na uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± da kanÄ±tlamaktadÄ±rlar. Cenevre Belediyesi yetkililerini benzer ÅŸekilde davranmaya, tarihin mahkemesi Ã¶nÃ¼nde durmaktan vazgeÃ§meye davet ediyoruz. Zira, Cenevre Belediyesi yetkililerinin bÃ¶yle bir yetkisi bulunmamaktadÄ±r."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Panos Moumtzis, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi durumunda iki milyon kiÅŸinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yÃ¶neleceÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin Avusturya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Avusturya Ä°slam Cemaatinin (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun ve KadÄ±n Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu Mehmet Sait UyanÄ±k, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±na iliÅŸkin, "Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi