23:11, 13 Nisan 2018 Cuma

Türk müzisyene Özbekistan'da büyük ilgi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Uluslararası Caz Festivali çerçevesinde Türk müzisyen Başak Yavuz konser verdi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin destekleri ve Ziraat Bank-Özbekistan ile Özbek-Türk İşadamları Derneğinin sponsorluğunda festivale katılan Türk caz grubunun konserinin açılışında konuşan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, müziğin dilinin evrensel olduğuna işaret ederek, "Bizim aslında dilimiz bir, bu akşam müzik bizlerin dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirilmesi için birleştirecek." ifadesini kullandı.

Şen, festivale katılmalarından dolayı caz grubu üyelerine minnettar olduklarını kaydederek, "Orta Asya'nın kalbine, ata yurdumuza gelmenizden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. Şen, ayrıca, Uluslararası Caz Festivali kapsamında bu konserin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı UNESCO Taşkent Temsilciliği ve Özbekistan Devlet Konservatuvarı ile sponsorluk desteklerinden dolayı Ziraat Bank-Özbekistan, Özbek-Türk İşadamları Derneği ve Wyndham Tashkent Oteli'ne teşekkür etti.

Konseri, ülkedeki müzisyen ve müzikseverlerin yanı sıra Taşkent'te görev yapan diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları da izledi. Başak Yavuz Quartet caz grubunun konseri Özbek caz severlerin büyük beğenisini toplarken, Özbek müzikseverler Türk caz grubunu sürekli alkışladı.

Festival organizatörleri, Başak Yavuz Quartet grubuna festivale katılmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başak Yavuz, bugün ayrıca Özbekistan konservatuvar öğrencilerine bir eğitim dersi de verdi.

FESTİVAL ORTAK KONSERLE DEVAM EDECEK

Özbekistan Kültür Bakanlığı ile UNESCO'nun Özbekistan Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen festivale ABD, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Belarus, Polonya, Endonezya, Macaristan, İsrail, Slovakya, Kazakistan, Türkiye ve ev sahibi Özbekistan'dan çok sayıda caz grupları katılıyor.

Festival çerçevesinde katılımcılar tarafından Özbekistan Devlet Konservatuvarı ve ülkedeki diğer müzik okulları öğrencileri için çeşitli eğitim seminerleri de düzenleniyor.

Festival, UNESCO tarafından 2012'den bu yana Uluslararası Caz Günü olarak kutlanan 30 Nisan'da katılımcıların düzenleyeceği ortak konserle sona erecek.