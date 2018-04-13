23:15, 13 Nisan 2018 Cuma

Avusturya baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nda geri adÄ±m atmÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kurz, Avusturya Ä°slam Cemaatinin temsilcilerine, hÃ¼kÃ¼met olarak anaokulu ve ilkokullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± hususunda "kararlÄ±" olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan BaÅŸbakan Kurz, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± hÃ¼kÃ¼metin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ± konusunda "kesin ve kararlÄ±" bir Ã§izgiye sahip olduÄŸunu kaydetti.

Sebastian Kurz, "Avusturya Ä°slam Cemaatinin temsilcilerine, hÃ¼kÃ¼met olarak anaokulu ve ilkokullarda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± hayata geÃ§irme noktasÄ±nda kararlÄ± olduÄŸumuzu belirttim." ifadelerini kullandÄ±.

"HER TÃœRLÃœ HUKUKÄ° MÃœCADELEYÄ° VERECEÄžÄ°Z"

AÃ§Ä±klama yapan Ä°slam Cemaati BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun, BaÅŸbakan Kurz'un talebiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirterek, "Ä°slam cemaati olarak baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin net tutumumuzu kendilerine ilettik. BaÅŸbakan Kurz da kendi yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± bizimle paylaÅŸtÄ±. Ancak bizim bu konudaki yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z kesin ve deÄŸiÅŸtirilemez." diye konuÅŸtu.

Olgun, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n bir siyasi sembol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izerek, "SayÄ±n BaÅŸbakan'a baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n dini bir konu olduÄŸunu, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kendi Ã¶zgÃ¼r iradeleri ile baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ tercih ettiklerini, bu konuda herhangi bir zorlama ya da baskÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halihazÄ±rda Ã¼lkede yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man ailelerin bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunun Ã§ocuklarÄ±na anaokulu ve ilkokulda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ taktÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± izah ettik. Ancak BaÅŸbakan'Ä±n bu tutumunu anlamlandÄ±ramÄ±yoruz. Bu konuyu diyalogla Ã§Ã¶zemediÄŸimiz taktirde her tÃ¼rlÃ¼ hukuki mÃ¼cadeleyi vereceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°brahim Olgun, ilkokul ve anaokuluna giden Ã§ocuklarÄ±n Ä°slam dinine gÃ¶re baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinen bir gerÃ§ek olduÄŸuna iÅŸaret ederek, kaygÄ±larÄ±nÄ±n, ilkokul ve anaokulunda hayata geÃ§irilmek istenen baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n lise, Ã¼niversite gibi farklÄ± mecralara taÅŸÄ±nmasÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.