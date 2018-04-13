23:41, 13 Nisan 2018 Cuma

ABD'den kimyasal saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SÃ¶zcÃ¼ Nauert, Rusya'nÄ±n, Duma'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Ä°ngiltere'nin olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddiasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. ''Suriye rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynÄ± fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayÄ±p bunlarÄ± deÄŸiÅŸtiriyor." diyen Nauert, Rusya'nÄ±n "hikayeleri deÄŸiÅŸtirdiÄŸini" sÃ¶yledi. Heather Nauert, "Rusya bunu daha Ã¶nce farklÄ± konularda da yaptÄ±. Rusya hikayeleri deÄŸiÅŸtirir ve bunu tekrar yaptÄ±.'' dedi. "Ä°ngiltere'nin bu saldÄ±rÄ±yla bir alakasÄ± yoktu." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye HÃ¼kÃ¼meti bu saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi." diye konuÅŸtu. SÃ¶zcÃ¼ Nauert, "Elinizde delil var mÄ±?" ÅŸeklindeki soruya ise "Evet" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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