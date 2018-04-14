BM'den Türkiye'ye İdlib uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Moumtzis, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleştiğini ve bu yılın başından beri 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
İdlib'de geçen aralık ayından beri 400 binden fazla kişinin kentin güneyinden merkezine kaçtığını, Doğu Guta'dan ayrılan 60 bin kişilik muhalif grubun da aileleriyle İdlib'e geldiğini ve iki milyondan fazla kişinin bulunduğu İdlib'de insanları barındırmakta güçlük çektiklerini anlatan Moumtzis, "İdlib'de çatışmalar sürerse Türkiye sınırında iki milyon kişi görme ihtimalimiz var. Bu da Türkiye üzerinde muazzam bir baskıya neden olur.” dedi.
AFRİN AÇIKLAMASI
Moumtzis, Afrin'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi:
"Afrin'den ayrılanların bir kısmı geri döndü. Afrin'e dönmek isteyenlerin bir kısmı Tel Rıfat'taki kontrol noktalarında rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, Kürt yetkililerin (PYD/PKK) ayrılmalarına izin vermediğini anlattı.”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, daha önce birçok ülkede basın özgürlüğü konusunda değerlendirmeler yaptığı halde, gazeteci Murteca'nın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesine ilişkin net bir açıklama yapmak istemedi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in editörlerinden Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını kullanmasını kabul ettiklerini bildirdi.
Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda iki milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'nin Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarında başörtüsü yasağına ilişkin Avusturya'da Müslümanları temsil eden, Başbakanlığa bağlı Avusturya İslam Cemaatinin (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun ve Kadın Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.
Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Trembley Parkı'nda açılan Ermeni anıtına ilişkin, "Ermeni anıtı, Türkiye-İsviçre ilişkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlı bir girişimdir." dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD yönetimi tarafından Rusya'ya yönelik geçen hafta uygulanan yaptırımların Rus şirketlerine baskıyı arttırdığını bildirdi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin olası Suriye operasyonuna katılmayacağını açıkladığı bildirdi.
Geçirdiği felç sonrası beyin damarlarında tıkanıklık olan ve uzun zamandır kanser tedavisi gören Libya siyasetinin önemli isimlerinden Hafter kısa zaman önce tedavi için nakledildiği Fransa'daki hastanede hayatını kaybetti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin, ''Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldırısının ''uydurma'' olduğunu savunarak, ''Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin Suriye'ye düzenlenecek olası bir askeri harekata katılmasının şu anda söz konusu olmadığını söyledi.
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Roma Sahil Güvenlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde düzenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaşık 500 göçmen kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Soğuk Savaş geri döndü, intikamla ama bir farkla; geçmişte olduğu gibi tırmanan gerilimleri yönetecek mekanizmalar ve güvenceler artık mevcut değil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarıya göre, ABD ile atom ve uçak sanayisinde iş birliği durdurulacak, tütün ve alkol ithalatı yasaklanacak
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Yakovenko, "İngiltere, Viyana Sözleşmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle görüşmeyi reddettiği açıklamasının gerçekliğinden emin olamıyoruz" dedi