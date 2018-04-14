Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in Askeri Haberler Servisi EditÃ¶rÃ¼ Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœlke yetkililerinin, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± ve yakÄ±t ikmali iÃ§in Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini" bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Panos Moumtzis, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi durumunda iki milyon kiÅŸinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yÃ¶neleceÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin Avusturya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Avusturya Ä°slam Cemaatinin (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun ve KadÄ±n Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu Mehmet Sait UyanÄ±k, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±na iliÅŸkin, "Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.
Duma'ya sunulan tasarÄ±ya gÃ¶re, ABD ile atom ve uÃ§ak sanayisinde iÅŸ birliÄŸi durdurulacak, tÃ¼tÃ¼n ve alkol ithalatÄ± yasaklanacak
Rusya'nÄ±n Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yakovenko, "Ä°ngiltere, Viyana SÃ¶zleÅŸmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n gerÃ§ekliÄŸinden emin olamÄ±yoruz" dedi