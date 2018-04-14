00:18, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±na aÃ§tÄ±





Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in Askeri Haberler Servisi EditÃ¶rÃ¼ Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ãœlke yetkililerinin, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± ve yakÄ±t ikmali iÃ§in Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini" bildirdi.

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