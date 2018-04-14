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00:53, 14 Nisan 2018 Cumartesi
Amerika
00:45, 14 Nisan 2018 Cumartesi

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ABD, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazeteci iÃ§in sessiz kaldÄ±
ABD, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazeteci iÃ§in sessiz kaldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nÄ±n ÅŸehit edilmesi nedeniyle Ä°srail'i kÄ±namaktan kaÃ§Ä±ndÄ±.

Nauert'e, basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve gazeteciler konusunda TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik kÄ±namalarÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "MÃ¼ttefikiniz (Ä°srail) dostunuz her ne gerekÃ§eyle olursa olsun gÃ¶rev halindeki bir gazeteciyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. ABD'nin bu konusudaki pozisyonu nedir?" ÅŸeklinde bir soru yÃ¶neltildi.

SÃ¶zcÃ¼ Nauert, 30 yaÅŸÄ±ndaki Murteca'nÄ±n Ä°srailli keskin niÅŸancÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin Ä°srail hÃ¼kÃ¼metini kÄ±namaktan kaÃ§Ä±ndÄ± ve "Bu konu hakkÄ±nda bilgileri topluyoruz. Bu Ã§ok ciddi bir durum. Bir geliÅŸme olduÄŸunda bildireceÄŸiz. Bu konuya daha sonra tekrar geleceÄŸim." demekle yetindi.

6 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼ takip ettiÄŸi sÄ±rada Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle yaralanan Filistinli gazeteci Murteca, birkaÃ§ saat sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.



Ä°lgili Konular ABD filistin Yasir Murteca Ä°srail
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