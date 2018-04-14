00:45, 14 Nisan 2018 Cumartesi

ABD, Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazeteci iÃ§in sessiz kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nÄ±n ÅŸehit edilmesi nedeniyle Ä°srail'i kÄ±namaktan kaÃ§Ä±ndÄ±.

Nauert'e, basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve gazeteciler konusunda TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik kÄ±namalarÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "MÃ¼ttefikiniz (Ä°srail) dostunuz her ne gerekÃ§eyle olursa olsun gÃ¶rev halindeki bir gazeteciyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. ABD'nin bu konusudaki pozisyonu nedir?" ÅŸeklinde bir soru yÃ¶neltildi.

SÃ¶zcÃ¼ Nauert, 30 yaÅŸÄ±ndaki Murteca'nÄ±n Ä°srailli keskin niÅŸancÄ±lar tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin Ä°srail hÃ¼kÃ¼metini kÄ±namaktan kaÃ§Ä±ndÄ± ve "Bu konu hakkÄ±nda bilgileri topluyoruz. Bu Ã§ok ciddi bir durum. Bir geliÅŸme olduÄŸunda bildireceÄŸiz. Bu konuya daha sonra tekrar geleceÄŸim." demekle yetindi.

6 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼ takip ettiÄŸi sÄ±rada Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle yaralanan Filistinli gazeteci Murteca, birkaÃ§ saat sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.