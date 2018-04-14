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03:21, 14 Nisan 2018 Cumartesi
Filistin
01:50, 14 Nisan 2018 Cumartesi

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Gazze'deki hastaneler tÄ±bbi malzeme bekliyor
Gazze'deki hastaneler tÄ±bbi malzeme bekliyor

Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ var.

Gazze'deki Åžifa Hastenesi Acil BÃ¶lÃ¼mÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Eymen el-Sehbani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¼rekli gelen yaralÄ±lar nedeniyle Gazze'deki hastanelerde tÄ±bbi malzeme aÃ§Ä±ÄŸÄ± oluÅŸtuÄŸunu ifade etti.

Sehbani, acil servislere, ameliyathanelere ve yoÄŸun bakÄ±mlara acilen ilaÃ§ ve tÄ±bbi malzeme desteÄŸi gerektiÄŸini belirtti.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin Gazze Hastane
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Filistin Haberleri
Gazze'deki hastaneler tÄ±bbi malzeme bekliyor
Gazze'deki hastaneler tÄ±bbi malzeme bekliyor

Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.
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