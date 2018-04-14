05:00, 14 Nisan 2018 Cumartesi

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD ile Fransa ve Ä°ngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Suriye rejimine yÃ¶nelik kararÄ±nÄ± ilan etti.

Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaÅŸa bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Ä°ki Ã¼lkeye de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Esed'in bir yÄ±l Ã¶nce de kendi halkÄ±na yÃ¶nelik kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yleyen Trump, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Suriye rejiminin hava gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 20'sini yok ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Duma'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda masum birÃ§ok insanÄ±n acÄ± bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini dile getiren Trump, "Bunlar bir kiÅŸinin eylemleri deÄŸil, bir canavarÄ±n iÅŸlediÄŸi suÃ§lardÄ±r. BugÃ¼nkÃ¼ adÄ±mÄ±mÄ±z, kimyasal silah Ã¼retimine ve kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik kararlÄ± bir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k cevabÄ±dÄ±r. Suriye rejimi kimyasal unsurlarÄ± kullanmayÄ± bÄ±rakÄ±ncaya kadar (Ä°ngiltere ve Fransa'yla) bu (askeri) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye hazÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.

RUSYA VE Ä°RAN'A TEPKÄ°

Trump, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BugÃ¼n suÃ§lu Esed rejimine en Ã§ok ekipman, finans saÄŸlayan ve destek veren iki yÃ¶netime de bir mesajÄ±m var: Ä°ran ve Rusya'ya. Ne tÃ¼r bir millet, masum kadÄ±n, Ã§ocuk ve erkekleri kitlesel olarak katleden bir suÃ§luyla baÄŸlantÄ±lÄ± olmak ister ki? Toplumlar, dostluklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri Ã¼lkelerle deÄŸerlendirilir. HiÃ§bir devlet vahÅŸi diktatÃ¶rleri destekleyerek uzun sÃ¼re devam edemez."

Rusya'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanmasÄ±na engel olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin 2013 yÄ±lÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±na atÄ±fta bulunan Trump, "Rusya, ÅŸu anki karanlÄ±k yolda devam mÄ± edeceÄŸine, yoksa medeni milletler arasÄ±nda istikrar ve barÄ±ÅŸ iÃ§in bir gÃ¼Ã§ mÃ¼ olacaÄŸÄ±na karar vermelidir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

DEAÅž'a karÅŸÄ± ABD'nin Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Trump, Ä°ran'Ä±n DEAÅž'Ä±n yenilmesinden sonraki sÃ¼reÃ§ten istifade edemeyeceÄŸine dikkati Ã§ekti.

"ABD, Suriye'de kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde bulunma amacÄ±nda deÄŸildir. Vakti geldiÄŸinde askerlerimizin yeniden eve dÃ¶nmesini saÄŸlamak istiyoruz." diyen Trump, bununla beraber Esed rejimine gereken karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdiklerinden emin olmak istediklerini belirtti.

PENTAGON'DAN AÃ‡IKLAMA BEKLENÄ°YOR

Ã–te yandan, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon) ilerleyen dakikalarda operasyonun askeri ve teknik boyutlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bildirildi.

Pentagon'daki basÄ±n mensuplarÄ±na hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan yetkililerin, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Suriye'de hangi bÃ¶lgelerin vurulduÄŸuna iliÅŸkin bazÄ± bilgileri aÃ§Ä±klayacaklarÄ± kaydedildi.

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