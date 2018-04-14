ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD ile Fransa ve Ä°ngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Suriye rejimine yÃ¶nelik kararÄ±nÄ± ilan etti.
Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaÅŸa bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Ä°ki Ã¼lkeye de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Esed'in bir yÄ±l Ã¶nce de kendi halkÄ±na yÃ¶nelik kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yleyen Trump, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Suriye rejiminin hava gÃ¼cÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 20'sini yok ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Duma'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda masum birÃ§ok insanÄ±n acÄ± bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini dile getiren Trump, "Bunlar bir kiÅŸinin eylemleri deÄŸil, bir canavarÄ±n iÅŸlediÄŸi suÃ§lardÄ±r. BugÃ¼nkÃ¼ adÄ±mÄ±mÄ±z, kimyasal silah Ã¼retimine ve kullanÄ±mÄ±na yÃ¶nelik kararlÄ± bir caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k cevabÄ±dÄ±r. Suriye rejimi kimyasal unsurlarÄ± kullanmayÄ± bÄ±rakÄ±ncaya kadar (Ä°ngiltere ve Fransa'yla) bu (askeri) karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye hazÄ±rÄ±z." diye konuÅŸtu.
RUSYA VE Ä°RAN'A TEPKÄ°
Trump, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BugÃ¼n suÃ§lu Esed rejimine en Ã§ok ekipman, finans saÄŸlayan ve destek veren iki yÃ¶netime de bir mesajÄ±m var: Ä°ran ve Rusya'ya. Ne tÃ¼r bir millet, masum kadÄ±n, Ã§ocuk ve erkekleri kitlesel olarak katleden bir suÃ§luyla baÄŸlantÄ±lÄ± olmak ister ki? Toplumlar, dostluklarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri Ã¼lkelerle deÄŸerlendirilir. HiÃ§bir devlet vahÅŸi diktatÃ¶rleri destekleyerek uzun sÃ¼re devam edemez."
Rusya'nÄ±n Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanmasÄ±na engel olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin 2013 yÄ±lÄ±ndaki aÃ§Ä±klamasÄ±na atÄ±fta bulunan Trump, "Rusya, ÅŸu anki karanlÄ±k yolda devam mÄ± edeceÄŸine, yoksa medeni milletler arasÄ±nda istikrar ve barÄ±ÅŸ iÃ§in bir gÃ¼Ã§ mÃ¼ olacaÄŸÄ±na karar vermelidir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
DEAÅž'a karÅŸÄ± ABD'nin Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Trump, Ä°ran'Ä±n DEAÅž'Ä±n yenilmesinden sonraki sÃ¼reÃ§ten istifade edemeyeceÄŸine dikkati Ã§ekti.
"ABD, Suriye'de kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde bulunma amacÄ±nda deÄŸildir. Vakti geldiÄŸinde askerlerimizin yeniden eve dÃ¶nmesini saÄŸlamak istiyoruz." diyen Trump, bununla beraber Esed rejimine gereken karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdiklerinden emin olmak istediklerini belirtti.
PENTAGON'DAN AÃ‡IKLAMA BEKLENÄ°YOR
Ã–te yandan, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (Pentagon) ilerleyen dakikalarda operasyonun askeri ve teknik boyutlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yapacaÄŸÄ± bildirildi.
Pentagon'daki basÄ±n mensuplarÄ±na hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlama Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan yetkililerin, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Suriye'de hangi bÃ¶lgelerin vurulduÄŸuna iliÅŸkin bazÄ± bilgileri aÃ§Ä±klayacaklarÄ± kaydedildi.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda" dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Panos Moumtzis, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi durumunda iki milyon kiÅŸinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yÃ¶neleceÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin Avusturya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Avusturya Ä°slam Cemaatinin (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun ve KadÄ±n Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu Mehmet Sait UyanÄ±k, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±na iliÅŸkin, "Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, Ã¼lkesinin Suriye'ye dÃ¼zenlenecek olasÄ± bir askeri harekata katÄ±lmasÄ±nÄ±n ÅŸu anda sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°talya Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Roma Sahil GÃ¼venlik Operasyon Merkezi'nin koordinesinde dÃ¼zenlenen 3 kurtarma operasyonunda Orta Akdeniz'de yaklaÅŸÄ±k 500 gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±." ifadelerine yer verildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''SoÄŸuk SavaÅŸ geri dÃ¶ndÃ¼, intikamla ama bir farkla; geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi tÄ±rmanan gerilimleri yÃ¶netecek mekanizmalar ve gÃ¼venceler artÄ±k mevcut deÄŸil.'' dedi.