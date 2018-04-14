Pentagon: Ä°lk dalga saldÄ±rÄ± sona erdi

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldÄ±rÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda" dedi.