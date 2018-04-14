Esed rejiminin vurulmasÄ±na Rusya'dan sert tepki

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±na Rusya'danÂ peÅŸ peÅŸe tepkiler geldi
Rusya'nÄ±n ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Antanov 'Suriye'ye saldÄ±rÄ± sonuÃ§suz kalmayacak' derken Parlamentonun alt kanadÄ± Duma'nÄ±n Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Åžerin ise, "Rusya bu yaÅŸananlarÄ± saldÄ±rganlÄ±k eylemi olarak gÃ¶rmektedir' yorumunu yaptÄ±.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise, "Åžam barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir gelecek ÅŸansÄ± elde ettiÄŸi anda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamayÄ± yapan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Suriye halkÄ± Ã¶nce Arap BaharÄ±'na, sonra IÅžÄ°D'e, ÅŸimdi de 'akÄ±llÄ±' Amerikan fÃ¼zelerine maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±. YÄ±llardÄ±r terÃ¶r tehdidi altÄ±nda ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan egemen bir devletin baÅŸkentine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi."
Beyaz Saray'Ä±n saldÄ±rÄ± kararÄ±nÄ± almasÄ±nda internet ve ana akÄ±m medya Ã¼zerinden yayÄ±nlanan fotoÄŸraf ve videolarÄ±n etkili olduÄŸunu vurgulayan Zaharova, ABD'nin biyolojik silah labaratuarlarÄ± iddiasÄ±nÄ± Irak iÅŸgaline gerekÃ§e olarak gÃ¶stermesini ima ederek "15 yÄ±l Ã¶nce Beyaz Saray bir ÅŸiÅŸe ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise Washington, ÅŸiÅŸe yerine medyayÄ± kullandÄ±" dedi.
ABD,Â Ä°ngiltereÂ veÂ Fransa'nÄ±nÂ DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik kimyasal silahÂ kullananÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§lerini hedef aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Suriye'nin baÅŸkentÂ Åžam ile Hama, Humus, Dera ve SÃ¼veyda illerindekiÂ asker noktalarÂ bombalandÄ±.
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ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Esed rejimini hedef alÄ±p vurmasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, medyanÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajlarÄ± dikkati Ã§ekti.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Esed rejimine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±ÄŸÄ± operasyona Rusya'dan tepki gecikmedi.. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Åžam barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir gelecek ÅŸansÄ± elde ettiÄŸi anda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 'Esed'in geÃ§en yÄ±l ders almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimyasal saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle silah depolarÄ±na saldÄ±rÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±' aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda" dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Panos Moumtzis, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi durumunda iki milyon kiÅŸinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yÃ¶neleceÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin Avusturya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Avusturya Ä°slam Cemaatinin (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun ve KadÄ±n Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu Mehmet Sait UyanÄ±k, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±na iliÅŸkin, "Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.