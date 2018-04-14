07:34, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Esed rejiminin vurulmasÄ±na Rusya'dan sert tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±na Rusya'danÂ peÅŸ peÅŸe tepkiler geldi

Rusya'nÄ±n ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Antanov 'Suriye'ye saldÄ±rÄ± sonuÃ§suz kalmayacak' derken Parlamentonun alt kanadÄ± Duma'nÄ±n Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Åžerin ise, "Rusya bu yaÅŸananlarÄ± saldÄ±rganlÄ±k eylemi olarak gÃ¶rmektedir' yorumunu yaptÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise, "Åžam barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir gelecek ÅŸansÄ± elde ettiÄŸi anda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamayÄ± yapan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Suriye halkÄ± Ã¶nce Arap BaharÄ±'na, sonra IÅžÄ°D'e, ÅŸimdi de 'akÄ±llÄ±' Amerikan fÃ¼zelerine maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±. YÄ±llardÄ±r terÃ¶r tehdidi altÄ±nda ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan egemen bir devletin baÅŸkentine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi."

Beyaz Saray'Ä±n saldÄ±rÄ± kararÄ±nÄ± almasÄ±nda internet ve ana akÄ±m medya Ã¼zerinden yayÄ±nlanan fotoÄŸraf ve videolarÄ±n etkili olduÄŸunu vurgulayan Zaharova, ABD'nin biyolojik silah labaratuarlarÄ± iddiasÄ±nÄ± Irak iÅŸgaline gerekÃ§e olarak gÃ¶stermesini ima ederek "15 yÄ±l Ã¶nce Beyaz Saray bir ÅŸiÅŸe ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi ise Washington, ÅŸiÅŸe yerine medyayÄ± kullandÄ±" dedi.

ABD,Â Ä°ngiltereÂ veÂ Fransa'nÄ±nÂ DoÄŸu Guta'da sivillere yÃ¶nelik kimyasal silahÂ kullananÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimi gÃ¼Ã§lerini hedef aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Suriye'nin baÅŸkentÂ Åžam ile Hama, Humus, Dera ve SÃ¼veyda illerindekiÂ asker noktalarÂ bombalandÄ±.

Â

Â