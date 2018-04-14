Suriye'ye saldÄ±rÄ± Amerikan medyasÄ±nÄ± ikiye bÃ¶ldÃ¼

ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BeÅŸÅŸar Esed rejimini hedef almasÄ±, Amerikan medyasÄ±nÄ±n farklÄ± kesimlerinde farklÄ± tepkilerle karÅŸÄ±landÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yerel saatle 21.00'de aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Suriye kararÄ±, tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda geniÅŸ ÅŸekilde yer buldu.
Trump'Ä±n Ä°ngiltere ve Fransa ile Suriye'de kimyasal silah kullanan Esed rejimine sÄ±nÄ±rlÄ± saldÄ±rÄ± kararÄ± almasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis'in deÄŸerlendirmesi haberlerde Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.
Haberlerin hemen tamamÄ±nda Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na cevaben Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir ÅŸekilde bu askeri adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesine vurgu yapÄ±ldÄ± ancak Amerikan medyasÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajÄ± dikkati Ã§ekti.
CNN televizyonu "ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'yi vuruyor" manÅŸetiyle verdiÄŸi haberinde, Trump'Ä±n "Esed'in kimyasal silah kapasitesini hedef alma" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine dikkat Ã§ekildi. AynÄ± haberde bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey AmerikalÄ± yetkililerin "yeni saldÄ±rÄ±larÄ±n bundan sonra da olabileceÄŸi" deÄŸerlendirmelerine yer verildi. Trump'Ä±n istediÄŸini alÄ±p almayacaÄŸÄ±nÄ±n biraz da Rusya'nÄ±n tavrÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸu kaydedilen haberde, Rus diplomatlarÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± da yer buldu.
Trump'a destek veren muhafazakar kanallarÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Fox News ise "Suriye vuruluyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§tiÄŸi haberinde, "BaÅŸkan Trump, ÅŸÃ¼pheli zehirli gaz saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Esed rejimini cezalandÄ±rmak Ã¼zere askeri saldÄ±rÄ±yÄ± duyurdu" ifadelerini kullandÄ±.
SaldÄ±rÄ± haberini "ABD ve mÃ¼ttefikleri, ÅŸÃ¼pheli kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Suriye'yi vurdu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlayan NBC News ise Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ABD Savunma BakanÄ± Mattis'in sÃ¶zlerine geniÅŸ yer verdi.
"ABD, Suriye'yi vurmaya baÅŸladÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla olaylarÄ± gÃ¶ren ABC News de Trump ile Mattis'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye'deki ana oyuncularÄ±n kimler olduÄŸuna yÃ¶nelik kapsamlÄ± bir haberle izleyicilerini bilgilendirdi.
Trump'Ä±n sÄ±k sÄ±k eleÅŸtirdiÄŸi Washington Post gazetesi ise "ABD ile mÃ¼ttefikleri, ÅŸÃ¼pheli kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Suriye'yi vurdu" manÅŸetiyle Ã§Ä±karken, haberde Trump'Ä±n yeni saldÄ±rÄ±lar konusunda aÃ§Ä±k uÃ§lu konuÅŸtuÄŸu, buna karÅŸÄ±lÄ±k Mattis'in ise ancak Esed'in benzer adÄ±mlar atmasÄ± durumunda yeni bir saldÄ±rÄ± yapabileceklerini sÃ¶ylediÄŸine dikkat Ã§ekildi.
New York Times gazetesi de "ABD, misilleme olarak Suriye'ye saldÄ±rdÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurduÄŸu haberinde, Trump'Ä±n Suriye'den Ã§Ä±kmak istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi ancak buna karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resi iÃ§inde ikinci kez Suriye'yi vurduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump dÃ¼n akÅŸam Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD ile Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortaklaÅŸa bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Ä°ki Ã¼lkeye de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Trump yÃ¶netimi, geÃ§en yÄ±l da kimyasal silah kullanan Esed rejiminini fÃ¼zelerle hedef almÄ±ÅŸtÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib kentindeki Han Åžeyhun kasabasÄ±na 4 Nisan 2017 tarihinde Esed rejimi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu en az 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 500 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete sarin iÃ§erikli bombalar yÃ¼klendiÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ± Åžayrat Hava ÃœssÃ¼'ne 7 Nisan 2017'de fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.
ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Esed rejimini hedef alÄ±p vurmasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, medyanÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajlarÄ± dikkati Ã§ekti.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Esed rejimine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±ÄŸÄ± operasyona Rusya'dan tepki gecikmedi.. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Åžam barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir gelecek ÅŸansÄ± elde ettiÄŸi anda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 'Esed'in geÃ§en yÄ±l ders almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimyasal saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle silah depolarÄ±na saldÄ±rÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±' aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda" dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Panos Moumtzis, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi durumunda iki milyon kiÅŸinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yÃ¶neleceÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin Avusturya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Avusturya Ä°slam Cemaatinin (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun ve KadÄ±n Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu Mehmet Sait UyanÄ±k, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±na iliÅŸkin, "Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABDâ€™nin olasÄ± Suriye operasyonuna katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bildirdi.
GeÃ§irdiÄŸi felÃ§ sonrasÄ± beyin damarlarÄ±nda tÄ±kanÄ±klÄ±k olan ve uzun zamandÄ±r kanser tedavisi gÃ¶ren Libya siyasetinin Ã¶nemli isimlerinden Hafter kÄ±sa zaman Ã¶nce tedavi iÃ§in nakledildiÄŸi Fransa'daki hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahalesine iliÅŸkin, ''BaÅŸkanÄ±mÄ±z Suriye'ye olasÄ± askeri mÃ¼dahale hakkÄ±nda henÃ¼z bir karar vermedi ancak ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'de eyleme geÃ§meye karar verirse bu hepimizin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ilke olacak.'' dedi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ''uydurma'' olduÄŸunu savunarak, ''Egemen bir devlete karÅŸÄ± tehlikeli askeri hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemlemeye devam ediyoruz ve bu Ã¼lkelerin liderlerine durumu derhal gÃ¶zden geÃ§irmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz." dedi.