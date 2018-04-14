08:05, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Suriye'ye saldÄ±rÄ± Amerikan medyasÄ±nÄ± ikiye bÃ¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile BeÅŸÅŸar Esed rejimini hedef almasÄ±, Amerikan medyasÄ±nÄ±n farklÄ± kesimlerinde farklÄ± tepkilerle karÅŸÄ±landÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yerel saatle 21.00'de aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Suriye kararÄ±, tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda geniÅŸ ÅŸekilde yer buldu.

Trump'Ä±n Ä°ngiltere ve Fransa ile Suriye'de kimyasal silah kullanan Esed rejimine sÄ±nÄ±rlÄ± saldÄ±rÄ± kararÄ± almasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis'in deÄŸerlendirmesi haberlerde Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

"MÃœTTEFÄ°KLERLE ORTAKLIÄžA" VURGU

Haberlerin hemen tamamÄ±nda Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na cevaben Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir ÅŸekilde bu askeri adÄ±mÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesine vurgu yapÄ±ldÄ± ancak Amerikan medyasÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajÄ± dikkati Ã§ekti.

CNN televizyonu "ABD ve mÃ¼ttefikleri Suriye'yi vuruyor" manÅŸetiyle verdiÄŸi haberinde, Trump'Ä±n "Esed'in kimyasal silah kapasitesini hedef alma" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine dikkat Ã§ekildi. AynÄ± haberde bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey AmerikalÄ± yetkililerin "yeni saldÄ±rÄ±larÄ±n bundan sonra da olabileceÄŸi" deÄŸerlendirmelerine yer verildi. Trump'Ä±n istediÄŸini alÄ±p almayacaÄŸÄ±nÄ±n biraz da Rusya'nÄ±n tavrÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸu kaydedilen haberde, Rus diplomatlarÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± da yer buldu.

Trump'a destek veren muhafazakar kanallarÄ±n baÅŸÄ±nda gelen Fox News ise "Suriye vuruluyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§tiÄŸi haberinde, "BaÅŸkan Trump, ÅŸÃ¼pheli zehirli gaz saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± Esed rejimini cezalandÄ±rmak Ã¼zere askeri saldÄ±rÄ±yÄ± duyurdu" ifadelerini kullandÄ±.

SaldÄ±rÄ± haberini "ABD ve mÃ¼ttefikleri, ÅŸÃ¼pheli kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Suriye'yi vurdu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlayan NBC News ise Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ABD Savunma BakanÄ± Mattis'in sÃ¶zlerine geniÅŸ yer verdi.

"ABD, Suriye'yi vurmaya baÅŸladÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla olaylarÄ± gÃ¶ren ABC News de Trump ile Mattis'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye'deki ana oyuncularÄ±n kimler olduÄŸuna yÃ¶nelik kapsamlÄ± bir haberle izleyicilerini bilgilendirdi.

TRUMP'IN SIK ELEÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ° WASHÄ°NGTON POST

Trump'Ä±n sÄ±k sÄ±k eleÅŸtirdiÄŸi Washington Post gazetesi ise "ABD ile mÃ¼ttefikleri, ÅŸÃ¼pheli kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Suriye'yi vurdu" manÅŸetiyle Ã§Ä±karken, haberde Trump'Ä±n yeni saldÄ±rÄ±lar konusunda aÃ§Ä±k uÃ§lu konuÅŸtuÄŸu, buna karÅŸÄ±lÄ±k Mattis'in ise ancak Esed'in benzer adÄ±mlar atmasÄ± durumunda yeni bir saldÄ±rÄ± yapabileceklerini sÃ¶ylediÄŸine dikkat Ã§ekildi.

New York Times gazetesi de "ABD, misilleme olarak Suriye'ye saldÄ±rdÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurduÄŸu haberinde, Trump'Ä±n Suriye'den Ã§Ä±kmak istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi ancak buna karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resi iÃ§inde ikinci kez Suriye'yi vurduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump dÃ¼n akÅŸam Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD ile Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortaklaÅŸa bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Ä°ki Ã¼lkeye de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

HAN ÅžEYHUN SALDIRISININ BÄ°RÄ°NCÄ° YILI

Trump yÃ¶netimi, geÃ§en yÄ±l da kimyasal silah kullanan Esed rejiminini fÃ¼zelerle hedef almÄ±ÅŸtÄ±.

Suriye'nin Ä°dlib kentindeki Han Åžeyhun kasabasÄ±na 4 Nisan 2017 tarihinde Esed rejimi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu en az 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 500 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete sarin iÃ§erikli bombalar yÃ¼klendiÄŸi sonucuna vardÄ±ÄŸÄ± Åžayrat Hava ÃœssÃ¼'ne 7 Nisan 2017'de fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.