08:27, 14 Nisan 2018 Cumartesi

MiraÃ§ Kandiliâ€™nde vatandaÅŸlar camilere akÄ±n etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla yurt genelinde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerde saf tuttu.

Ä°stanbul'da, MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla EyÃ¼p Sultan Camisi'nde program dÃ¼zenlendi.

EyÃ¼p Sultan Camisi'nde akÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen programa vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Kandil vesilesiyle oruÃ§ tutan bazÄ± vatandaÅŸlar cami avlusunda iftar yaptÄ±.

MiraÃ§'Ä±n Ã¶neminin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vaazÄ±n ardÄ±ndan, mevlit okundu, dualar edildi.

AyrÄ±ca, Burak Mukaddes MekanlarÄ± TanÄ±tma ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi tarafÄ±ndan caminin avlusunda Mescid-i Aksa'nÄ±n maketi sergilendi.

VatandaÅŸlar, EyÃ¼p Sultan tÃ¼rbesine de ziyarette bulunup dua etti.

Bu arada, Ä°stanbul'daki birÃ§ok camide kandil dolayÄ±sÄ±yla programlar dÃ¼zenlendi.



KARABÃœK

KarabÃ¼k'Ã¼n Safranbolu ilÃ§esinde MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla program dÃ¼zenlendi.

AkÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 1920'li yÄ±llarda yapÄ±lan Ulu Cami'ye gelen kadÄ±n, erkek, genÃ§, yaÅŸlÄ± Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ namaz kÄ±ldÄ±, dua etti.

Programda Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle mevlit ve ilahiler okundu.

DuanÄ±n ardÄ±ndan sona eren programda, camiye gelen vatandaÅŸlara ikramlarda bulunuldu.



KOCAELÄ°

Kocaeli'nin Ä°zmit ilÃ§esindeki Fevziye Camisi'nde MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla program dÃ¼zenlendi.

AkÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Mimar Sinan tarafÄ±ndan 1571'te yapÄ±lan camiye gelen kadÄ±n, erkek, genÃ§, yaÅŸlÄ± Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ namaz kÄ±ldÄ±, dua etti.

Programda Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle mevlit ve ilahiler okundu.

DuanÄ±n ardÄ±ndan sona eren programda, camiye gelen vatandaÅŸlara lokum daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.



ANKARA

Ã‡ocuklarÄ±nÄ± da alarak caminin yolunu tutan AnkaralÄ±lar, her sene olduÄŸu gibi kandil iÃ§in Kocatepe, HacÄ± Bayram Veli ve Melike Hatun camilerini tercih etti. Camilerde Mevlid-i Åžeriflerâ€™in ve dualarÄ±n okunduÄŸu kandil gecesinde dualar edildi, Kurâ€™an-Ä± Kerim okundu.



EDÄ°RNE

Mimar Sinan'Ä±n ustalÄ±k eseri Selimiye Camisi'nde MiraÃ§ Kandili coÅŸkuyla idrak edildi.

Edirne'de vatandaÅŸlar, kandil dolayÄ±sÄ±yla baÅŸta tarihi Selimiye, Eski, ÃœÃ§ Åžerefeli camiler olmak Ã¼zere kentteki birÃ§ok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde dÃ¼zenlenen kandil programÄ±na katÄ±lan vatandaÅŸlar, namaz kÄ±lÄ±p dua etti.

VatandaÅŸlar, okunan Kur'an-Ä± Kerim, Mevlid-i Åžerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaÅŸadÄ±.

Edirne Ä°l MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin OkuÅŸ verdiÄŸi vaazda, ibadetin ve namazÄ±n Ã¶nemini anlattÄ±.



ERZÄ°NCAN

Erzincan'da Terzibaba Camisi'nde dÃ¼zenlenen programa, Vali Ali ArslantaÅŸ, Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Yavuz KarabayÄ±r, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Hasan Aksoylu, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BÃ¼lent Åžensoy ile Kemaliye ilÃ§esindeki dinamitlerin imhasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan patlamada ÅŸehit olan uzman Ã§avuÅŸ Serdal GÃ¼neÅŸ'in silah arkadaÅŸlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Åžehit GÃ¼neÅŸ iÃ§in Mevlid-i Åžerif okundu, dualar edildi.

MÃ¼ftÃ¼ Yavuz KarabayÄ±r, Kur'an-Ä± Kerim okudu. Åžehitler iÃ§in dua eden KarabayÄ±r, daha sonra verdiÄŸi vaazda, gecenin Ã¶nemine iÅŸaret ederek, bereket ve hikmetlerle dolu bu mÃ¼barek gecenin Ä°slam aleminin birlik beraberliÄŸiyle insanlÄ±ÄŸÄ±n kurtuluÅŸuna vesile olmasÄ±nÄ± diledi.

MÃ¼ftÃ¼ KarabayÄ±r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu yolculuk, varlÄ±k dÃ¼zeyinde hakikat gÃ¶ÄŸÃ¼nÃ¼n katmanlarÄ±nda olduÄŸu kadar, Allah'a ulaÅŸmak iÃ§in kat etmesi gereken yolu gÃ¶rmek isteyenlere de emsal teÅŸkil eden kutlu bir yolculuktur. Bu anlamda MiraÃ§, insanÄ±n erdeme yolculuÄŸunu, beÅŸerilikten insaniliÄŸe yÃ¼kseliÅŸini ifade etmektedir. Rabbimiz, mÃ¼stesna gece ve geceler hÃ¼rmetine, kÄ±ymet verdiÄŸi bÃ¼tÃ¼n mukaddesat hatÄ±rÄ±na acÄ±larla yoÄŸrulmuÅŸ Ã¼mmet coÄŸrafyamÄ±za merhametiyle muamele buyursun. GÃ¼zel Ã¼lkemizin makus talihini, bahtÄ±nÄ± ak ve pak eylesin."

VaazÄ±n ardÄ±ndan namaz kÄ±lÄ±ndÄ±, dualarla Kandil idrak edildi.

YoÄŸunluk sebebiyle bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n cami avlusu ve kaldÄ±rÄ±mlarda namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n sonunda, askerlerce ellerine gÃ¼l suyu dÃ¶kÃ¼len vatandaÅŸlara mevlit ÅŸekeri ikram edildi.





AÄžRI

AÄŸrÄ±'nÄ±n EleÅŸkirt ilÃ§esinde de mÃ¼ftÃ¼lÃ¼k tarafÄ±ndan Merkez Camisi'nde dÃ¼zenlenen programda, akÅŸam namazÄ± sonrasÄ± imam hatipler Kur'an-Ä± Kerim okudu.

Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Sait YÄ±ldÄ±z MiraÃ§ Kandili hakkÄ±nda bilgi verdi, ardÄ±ndan dua ve ilahi okundu.

YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu programÄ±n sonunda cemaate lokum ikram edildi.





Ä°ZMÄ°R

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Ä°zmir, Denizli, UÅŸak ve AydÄ±n'da programlar dÃ¼zenlendi.

Ä°zmir MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Buca YÄ±kÄ±kkemer Camisi'nde akÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kur'an-Ä± Kerim tilaveti ile baÅŸlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

Denizli'de vatandaÅŸlar, kandil dolayÄ±sÄ±yla DelikliÃ§Ä±nar Yeni Cami, Ulu Cami ve Hilal Camisi olmak Ã¼zere kentteki camileri doldurdu.

DelikliÃ§Ä±nar Yeni Cami'de dÃ¼zenlenen kandil programÄ±na katÄ±lanlar namaz kÄ±lÄ±p, dua etti. VatandaÅŸlar, okunan Kur'an-Ä± Kerim, Mevlid-i Åžerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaÅŸadÄ±.

Denizli MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Mehmet AÅŸÄ±k ise verdiÄŸi vaazda, ibadetin ve namazÄ±n Ã¶nemini anlattÄ±.

UÅŸak'ta, MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla kent merkezindeki camilerde yoÄŸunluk yaÅŸandÄ±.

Kandil dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlar camilerde Kur'an-Ä± Kerim okudu ve dua etti.

BazÄ± camilerdeki yoÄŸunluk nedeniyle bazÄ± vatandaÅŸlar namazlarÄ±nÄ± sokakta kÄ±ldÄ±. Ã‡akoloz Camisi'nde namazÄ±n ardÄ±ndan vatandaÅŸlara avluda Ã§eÅŸitli ikramlarda bulunuldu.

AydÄ±n'da, baÅŸta Bey ve Eskiyeni camileri olmak Ã¼zere kentteki camilerde yapÄ±lan programlara katÄ±lan vatandaÅŸlar, kandilin maneviyatÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±.

AydÄ±n Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger de Bey Camisi'ndeki programa katÄ±ldÄ±.

YatsÄ± namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti AydÄ±n Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± tarafÄ±ndan cemaate ikramlarda bulunuldu.





GAZÄ°ANTEP

MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla Gaziantep, Malatya, ÅžanlÄ±urfa, Kilis ve KahramanmaraÅŸ'taki camiler doldu taÅŸtÄ±.

Gaziantep'te yatsÄ± vakti camilere gelen vatandaÅŸlar, namaz ve dualarla MiraÃ§ Kandili'ni idrak etti.

Ulu Cami'de akÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan program yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. MiracÄ±n Ã¶neminin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vaazÄ±n ardÄ±ndan mevlit okundu ve dua edildi.

Program sonrasÄ± cami avlusunda cemaate ÅŸerbet ve halka tatlÄ± ikram edildi.





MALATYA

Malatya'da, kent merkezindeki tarihi HacÄ± Yusuf TaÅŸ Camisi'nde Ä°l MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenen programda, cami imamlarÄ± Mehmet ÅžentÃ¼rk ve Mehmet Åžahin ile mevlithan Ramazan Ã–zkul mevlit okudu.

Ä°l MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Emin YÄ±lmaz'Ä±n Kur'an-Ä± Kerim tilavetinin ardÄ±ndan Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ãœmit Ã‡imen, vaaz verdi. Ã‡imen, vaazÄ±nda namaz kÄ±lmanÄ±n Ä°slam'daki Ã¶nemini vurguladÄ±.

Daha sonra cemaate gÃ¼l suyu ve mevlit ÅŸekeri ikram edildi.

Kentte bulunan GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci de camideki programa katÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan, Malatya'nÄ±n Darende ilÃ§esinde de Somuncu Baba KÃ¼lliyesi'ne akÄ±n eden vatandaÅŸlar, namaz ve dualarla MiraÃ§ Kandili'ni idrak etti.

KÃ¼lliyedeki camiye namaz kÄ±lmak iÃ§in gelenler, programda okunan Kur'an-Ä± Kerim ve ilahileri dinledi.

ArdÄ±ndan ÅŸehit asker ve polisler iÃ§in dua edildi.





ÅžANLIURFA

"Peygamberler ÅŸehri" olarak adlandÄ±rÄ±lan ÅžanlÄ±urfa'da MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlar, BalÄ±klÄ±gÃ¶l YerleÅŸkesi'ndeki camilere akÄ±n etti.

AkÅŸam ezanÄ±ndan itibaren yerleÅŸkeye gelenler, camilerde namaz kÄ±ldÄ±, Kur'an-Ä± Kerim okudu.

YatsÄ± namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅžanlÄ±urfa MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerde kandil dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel programlar dÃ¼zenlendi, cemaate Ã§eÅŸitli ikramlarda bulunuldu.

AyrÄ±ca, Ã§evre illerden gelen Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, kandil dolayÄ±sÄ±yla Hazreti Ä°brahim'in doÄŸduÄŸu rivayet edilen makam ile ateÅŸe atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± rivayet edilen BalÄ±klÄ±gÃ¶l ve Hazreti EyÃ¼p'Ã¼n hastalÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ile Ã§ektiÄŸi belirtilen makamÄ± ziyaret etti.





KÄ°LÄ°S

Kilis'te kandil dolayÄ±sÄ±yla akÅŸam namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan camileri dolduran Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, namaz kÄ±larak dua etti.

KayabaÅŸÄ± Camisi'nde vaaz veren Ä°l MÃ¼ftÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± HÃ¼seyin Demirhan, MiraÃ§ Kandili'nin Ã¼lkenin birlik, beraberlik ve kardeÅŸlik duygularÄ±nÄ±n daha da pekiÅŸmesine vesile olmasÄ±nÄ± temenni ederek, gecenin ibadetlerle en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Program sonrasÄ± cemaate ikramda bulunuldu.





KAHRAMANMARAÅž

KahramanmaraÅŸ'ta akÅŸam ezanÄ±ndan itibaren kandil dolayÄ±sÄ±yla camilere gelmeye baÅŸlayan vatandaÅŸlar, yatsÄ± namazÄ±na kadar zamanlarÄ±nÄ± Kur'an-Ä± Kerim okuyup dua ederek geÃ§irdi.

TÃ¼rkiye'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k camisi AbdÃ¼lhamithan'Ä± dolduran vatandaÅŸlar da MiraÃ§ Kandili'ni idrak etti.

Camiye sÄ±ÄŸmayan cemaat, avluda saf tutarak yatsÄ± namazÄ±nÄ± eda etti.

Ailelerin camiye Ã§oÄŸunlukla Ã§ocuklarÄ±yla gelmesi dikkati Ã§ekti.





DÄ°YARBAKIR

DiyarbakÄ±r MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce Ä°slam'Ä±n 5. Haremi Åžerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami ile kentteki bazÄ± camilerde kandil programlarÄ± dÃ¼zenlendi.

Merkez Sur ilÃ§esinde bulunan Ulu Cami'deki programa, DiyarbakÄ±r Valisi Hasan Basri GÃ¼zeloÄŸlu da katÄ±ldÄ±.

Programda Kur'an-Ä± Kerim ile TÃ¼rkÃ§e ve KÃ¼rtÃ§e mevlit okundu, dua edildi.

VatandaÅŸlardan Ferhat Ãœnal, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda birlik ve beraberlik iÃ§inde hareket etmesi temennisinde bulundu.

Fatma Tuncay, KudÃ¼s'Ã¼n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in dua ettiÄŸini, ÅŸehrin Ã¶zgÃ¼r olduÄŸu bir zamanda orada namaz kÄ±lmak istediÄŸini belirtti. Tuncay, "Biz genellikle hep baÅŸkalarÄ±nÄ± suÃ§larÄ±z, Amerika ve Ä°srail'i suÃ§larÄ±z. Kendimize dÃ¶nmemiz gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Sadece kÄ±namakla kalmamamÄ±z gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.





SÄ°Ä°RT

Siirt'te Ensar, Ulu, Abdulhakim Sancak Ã‡arÅŸÄ± ve Yeni Mahalle camilerinde dÃ¼zenlenen programlara katÄ±lan vatandaÅŸlar namaz kÄ±ldÄ±, dua etti.

Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Faruk Arvas, Abdulhakim Sancak Camisi'nde, Ä°sra ve MiraÃ§ hadisesini anlattÄ±.

Programda, Kur'an-Ä± Kerim ve TÃ¼rkÃ§e, KÃ¼rtÃ§e, ArapÃ§a ilahiler okundu.





BATMAN

Batman MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nce Åževket BaÅŸak Camisi'nde dÃ¼zenlenen kandil programÄ±nda TÃ¼rkÃ§e, KÃ¼rtÃ§e ve ArapÃ§a mevlit okundu.

Mescid-i Aksa ve Filistin iÃ§in dua edildi.





ÅžIRNAK

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde de Nuh Nebi ile Ulu Cami'de dÃ¼zenlenen programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

Camilerde, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince vatandaÅŸlara kandil simidi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.