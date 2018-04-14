09:15, 14 Nisan 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 14 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Fatih, BaÅŸakÅŸehir ve AvcÄ±lar 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/15.00/17.00/19.00)Â

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Esenler 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/12.00)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Savon Otel'de iÅŸ adamlarÄ±yla kahvaltÄ±da buluÅŸacak, KÄ±rÄ±khan'da ÅŸehitler Ã–mer KÃ¼Ã§Ã¼k ve Ahmet Bayram ile ReyhanlÄ±'da ÅŸehitler Fatma Avlar, FÄ±rat Sinirli ve Ahmet Åžanverdi'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

- Hassa'daki Afrin Harekat NoktasÄ± SakÄ±z Karakolu'nu ziyaret edecek KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve Temel Atma ProgramÄ±'na katÄ±lacak, Ottoman Palace'da muhtarlarla bir araya gelecek.

(Hatay/09.00-19.00)Â

4- ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, SaÄŸlÄ±klÄ± Kentler BirliÄŸinin "Fiziksel Aktivite ve Kentsel YaÅŸam Kalitesi" konferansÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Erzurum/10.00)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AK Parti YeniÅŸehir Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, YeniÅŸehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri'nin temel atma tÃ¶reni, YeniÅŸehir Belediyesi Bayanlar Spor Salonu'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±yla Almira Otel'de dÃ¼zenlenecek 16. Kalite ve BaÅŸarÄ± Sempozyumu Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Bursa/11.00-17.00)

3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, "Memur-Sen Ä°stanbul KadÄ±n BuluÅŸmasÄ±"nda yer alacak.

(Ä°stanbul/10.00)Â

4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Tomarza DoÄŸalgaz Temel Atma TÃ¶reni'nde bulunacak, Kocasinan Belediyesi Mimar Sinan Sosyal Tesisleri ve KapalÄ± Pazaryeri'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, Ä°ncesu Belediyesinin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve temel atma programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Kayseri/12.00-16.00)Â

5- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya gelecek, Besicilik ve KÄ±rmÄ±zÄ± Et Ãœretimi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Malatya/14.30/Antalya/19.30)

6- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, GÃ¶beklitepe'de incelemelerde bulunacak, ÅžanlÄ±urfa MÃ¼zesi ile RÄ±zvaniye El SanatlarÄ± KÃ¼lliyesi'ni ve KapalÄ± Ã‡arÅŸÄ±'yÄ± gezecek.

(ÅžanlÄ±urfa/10.30-14.00)Â

7- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Harun Karacan, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, STK BuluÅŸmasÄ±'na ve Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Yalova/12.00-16.00)Â

8- MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Celal Adan, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak, basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(AÄŸrÄ±/11.00)Â Â

EKONOMÄ°

1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, TarÄ±m ve KÄ±rsal KalkÄ±nmayÄ± Destekleme Kurumu hibeleri ile desteklenen proje sÃ¶zleÅŸmeleri, temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine, Battalgazi Belediyesi Tarihi TahtalÄ± Hamam MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, 12. Malatya TarÄ±m FuarÄ±'na ve TÃ¼ketici HaklarÄ± DerneÄŸi Malatya Åžubesi'nin 10. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak.

(Malatya/10.00/11.00/12.00/19.00)Â Â

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 29. haftasÄ±na KasÄ±mpaÅŸa-Kardemir KarabÃ¼kspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ±yla devam edilecek.

(Ä°stanbul/13.30/Malatya/16.00/Sivas/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasÄ±na Denizlispor-Ã‡aykur Rizespor, GaziÅŸehir Gaziantep-AltÄ±nordu, Ãœmraniyespor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Gaziantep/Ä°stanbul/15.00)

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 25. haftasÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Banvit, Trabzonspor-EskiÅŸehir Basket ve BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Gaziantep Basketbol maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Ä°stanbul/13.00/Trabzon/15.15/Ä°stanbul/17.00)Â

4- Hentbolda KadÄ±nlar EHF KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Romanya'nÄ±n SCM Craiova takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Craiova/18.00)

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde normal sezon 26. hafta maÃ§larÄ±yla sona erecek.Â

6- Hentbolda Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Finali'nin ilk gÃ¼nÃ¼nde BeÅŸiktaÅŸ Mogaz-SELKA EskiÅŸehir Hentbol ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Ankaraspor-GÃ¶ztepe maÃ§larÄ± oynanacak.

(Bolu/16.00/18.00)Â

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k serisi ikinci maÃ§Ä±nda Galatasaray ile FenerbahÃ§e, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/17.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off beÅŸincilik serisi ikinci maÃ§Ä±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek.

(Bursa/15.00)

9- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de 23. haftanÄ±n ilk maÃ§larÄ± oynanacak.Â

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.

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