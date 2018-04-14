KÄ±brÄ±s'tan kalkan Ä°ngiliz uÃ§aklarÄ± Humus'u vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkenin Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflere yÃ¶nelik harekatÄ±na 4 Tornado savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere saatiyle 02.00â€™de Ä°ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ABD ve Fransa ile Suriyeâ€™deki hedefleri vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Suriye rejiminin kimyasal kapasitesiyle ilgili hedeflere yÃ¶nelik harekata, Ä°ngiltereâ€™nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™taki Akrotiri Hava ÃœssÃ¼nden kalkan Tornado tipi 4 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°ngiliz uÃ§aklarÄ±nÄ±n Humus'taki bir eski fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼nÃ¼ hedef aldÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da "Storm Shadow" (FÄ±rtÄ±na GÃ¶lge) fÃ¼zelerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Ä°ngiliz uÃ§aklarÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Suriye hava sahasÄ±na girmeden gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik dÃ¼n geceki saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda bir kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili bir komuta merkezinin vurulduÄŸu bildirilmiÅŸti.
Commonwealth OyunlarÄ± kÃ¶yÃ¼nden firar eden AfrikalÄ± sporcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 13â€™e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda Tartus ve Hmeymim Ã¼slerine fÃ¼ze isabet etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "TÃ¼rkiye, Suriye rejimine karÅŸÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu yerinde bir tepki olarak gÃ¶rmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiltere'ye ait Akrotiri Hava ÃœssÃ¼'nden kalkan uÃ§aklar, Humus'taki eski bir fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurdu
ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Esed rejimini hedef alÄ±p vurmasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, medyanÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajlarÄ± dikkati Ã§ekti.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Esed rejimine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±ÄŸÄ± operasyona Rusya'dan tepki gecikmedi.. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Åžam barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir gelecek ÅŸansÄ± elde ettiÄŸi anda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 'Esed'in geÃ§en yÄ±l ders almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimyasal saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle silah depolarÄ±na saldÄ±rÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±' aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda" dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Panos Moumtzis, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi durumunda iki milyon kiÅŸinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yÃ¶neleceÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'nin Duma bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye HÃ¼kÃ¼meti'nin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinden emin olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz, ilkokul ve anaokullarÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin Avusturya'da MÃ¼slÃ¼manlarÄ± temsil eden, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Avusturya Ä°slam Cemaatinin (Ä°GGÃ–) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Olgun ve KadÄ±n Biriminin Temsilcisi Carla Amina Baghajati ile bir araya geldi.
TÃ¼rkiye'nin Cenevre BaÅŸkonsolosu Mehmet Sait UyanÄ±k, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Trembley ParkÄ±'nda aÃ§Ä±lan Ermeni anÄ±tÄ±na iliÅŸkin, "Ermeni anÄ±tÄ±, TÃ¼rkiye-Ä°sviÃ§re iliÅŸkilerine olumsuz etkileri olacak art niyetli ve maksatlÄ± bir giriÅŸimdir." dedi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Rusya'ya yÃ¶nelik geÃ§en hafta uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Rus ÅŸirketlerine baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.