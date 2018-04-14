09:30, 14 Nisan 2018 Cumartesi

KÄ±brÄ±s'tan kalkan Ä°ngiliz uÃ§aklarÄ± Humus'u vurdu





GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiltere'ye ait Akrotiri Hava ÃœssÃ¼'nden kalkan uÃ§aklar, Humus'taki eski bir fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkenin Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflere yÃ¶nelik harekatÄ±na 4 Tornado savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere saatiyle 02.00â€™de Ä°ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ABD ve Fransa ile Suriyeâ€™deki hedefleri vurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Suriye rejiminin kimyasal kapasitesiyle ilgili hedeflere yÃ¶nelik harekata, Ä°ngiltereâ€™nin GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™taki Akrotiri Hava ÃœssÃ¼nden kalkan Tornado tipi 4 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ile katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ngiliz uÃ§aklarÄ±nÄ±n Humus'taki bir eski fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼nÃ¼ hedef aldÄ±ÄŸÄ± ve saldÄ±rÄ±da "Storm Shadow" (FÄ±rtÄ±na GÃ¶lge) fÃ¼zelerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Ä°ngiliz uÃ§aklarÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Suriye hava sahasÄ±na girmeden gerÃ§ekleÅŸtiriyor. ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik dÃ¼n geceki saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda bir kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili bir komuta merkezinin vurulduÄŸu bildirilmiÅŸti.

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