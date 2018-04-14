09:46, 14 Nisan 2018 Cumartesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Suriye'ye saldÄ±rÄ±ya ilk yorum





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "TÃ¼rkiye, Suriye rejimine karÅŸÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu yerinde bir tepki olarak gÃ¶rmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bu sabah Suriye'ye ABD ve mÃ¼ttefiklerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye, Suriye rejimine karÅŸÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu yerinde bir tepki olarak gÃ¶rmektedir" denildi.

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