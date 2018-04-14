09:52, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Suriye'deki Rus Ã¼sleri saldÄ±rÄ±dan zarar gÃ¶rmedi





Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda Tartus ve Hmeymim Ã¼slerine fÃ¼ze isabet etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda fÃ¼zelerden hiÃ§birinin Tartus ve Hmeymim'de bulunan Ã¼slere isabet etmediÄŸini duyurdu. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiliz ve FransÄ±z hava kuvvetleri ile ABD savaÅŸ gemilerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larda Suriye'de askeri ve sivil altyapÄ±larÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "ABD ve mÃ¼ttefiklerinin gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zelerinden hiÃ§biri Rusya Hava Savunma BirliÄŸinin sorumluluÄŸu altÄ±nda olan Tartus ve Hmeymim'de bulunan Ã¼slere isabet etmedi." ifadesine yer verildi.

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