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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'ndan Deizm propagandasÄ±na tepki
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'ndan Deizm propagandasÄ±na tepki

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ TRT Haber'in canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bir camide kadÄ±n ve erkeklerin beraber namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ErbaÅŸ, Ä°slam'Ä±n ilkeleri ve kurallarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Hazreti Peygamberin "Beni nasÄ±l namaz kÄ±lÄ±yorken gÃ¶rÃ¼yorsanÄ±z, Ã¶yle namaz kÄ±lÄ±nÄ±z" buyurduÄŸuna iÅŸaret eden ErbaÅŸ, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Yoksa biz Kuran-Ä± Kerim'e bakarak nasÄ±l namaz kÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlayamayÄ±z. Ä°ÅŸte sÃ¼nnetin Ã¶nemi burada ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Camilerimizi, kadÄ±nlarÄ±mÄ±z iÃ§in nasÄ±l uygun hale getirebiliriz ya da camilerde kadÄ±nlarÄ±mÄ±z namaza nasÄ±l dururlar? En kÃ¼Ã§Ã¼k ilmihal kitabÄ±nda bile bu yer alÄ±yor. 'KadÄ±nlar, erkekler camide nasÄ±l duracaklar?' Bunu anlatmamÄ±z abesle iÅŸtigal olur. Herkes bunu biliyor. Erkekler ile kadÄ±nlarÄ±n aynÄ± safta, karÄ±ÅŸÄ±k bir ortamda namaz kÄ±lmasÄ± Ä°slam'Ä±n uygun bulduÄŸu bir ÅŸey deÄŸil."

ErbaÅŸ, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n camilerde kadÄ±nlarÄ±n namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve abdest aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mleri dÃ¼zenli hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

DEÄ°ZM PEYGAMBERÄ° Ä°NKÃ‚R EDER

GenÃ§lerde deizm ve ateizmin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžu anda TÃ¼rkiye'de konuÅŸulduÄŸu kadarÄ±yla bu konunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi MÃ¼slÃ¼man Peygamberi inkar eder de MÃ¼slÃ¼man kalabilir? Yani siz bir MÃ¼slÃ¼man gence, 'Peygamberi inkar eden bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi niye kabul ediyorsunuz?' dediÄŸinizde 'BÃ¶ylemiymiÅŸ, deizmin anlamÄ± bu muymuÅŸ?' diyeceÄŸini gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z, rastlarsÄ±nÄ±z. Onun iÃ§in aÃ§Ä±k konuÅŸsunlar. Deizmin ne olduÄŸunu milletimize anlatsÄ±nlar.''

Deizmin, "Peygamberi inkar eden felsefi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce" olduÄŸunu ifade eden ErbaÅŸ, "Biz, Peygamberimiz iÃ§in canÄ±nÄ± ortaya koyan Ã§ocuklarÄ±z. BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? Biz her gÃ¼n Ayet-el KÃ¼rsi'yi okuyan bir milletiz. Ayet-el KÃ¼rsi deizmi kÃ¶kten reddeden bir anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya koyuyor." dedi.

Deizmin hiÃ§bir ÅŸeye karÄ±ÅŸmayan TanrÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu aktaran ErbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizim milletimizin hiÃ§bir ferdi bÃ¶yle sapÄ±k, batÄ±l bir anlayÄ±ÅŸa asla prim vermez. Milletimize, genÃ§lerimize kimse iftira atmasÄ±n. Benim bu tanÄ±mÄ±mdan sonra hiÃ§bir gencimizin ve insanÄ±mÄ±zÄ±n sapÄ±k ve batÄ±l felsefi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin peÅŸinden gidecek kadar buna itibar edeceÄŸini zannetmiyorum."



Ä°lgili Konular deizm Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ
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