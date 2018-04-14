Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'ndan Deizm propagandasÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ TRT Haber'in canlÄ± yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu, sorularÄ± cevapladÄ±.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bir camide kadÄ±n ve erkeklerin beraber namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine ErbaÅŸ, Ä°slam'Ä±n ilkeleri ve kurallarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Hazreti Peygamberin "Beni nasÄ±l namaz kÄ±lÄ±yorken gÃ¶rÃ¼yorsanÄ±z, Ã¶yle namaz kÄ±lÄ±nÄ±z" buyurduÄŸuna iÅŸaret eden ErbaÅŸ, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"Yoksa biz Kuran-Ä± Kerim'e bakarak nasÄ±l namaz kÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlayamayÄ±z. Ä°ÅŸte sÃ¼nnetin Ã¶nemi burada ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Camilerimizi, kadÄ±nlarÄ±mÄ±z iÃ§in nasÄ±l uygun hale getirebiliriz ya da camilerde kadÄ±nlarÄ±mÄ±z namaza nasÄ±l dururlar? En kÃ¼Ã§Ã¼k ilmihal kitabÄ±nda bile bu yer alÄ±yor. 'KadÄ±nlar, erkekler camide nasÄ±l duracaklar?' Bunu anlatmamÄ±z abesle iÅŸtigal olur. Herkes bunu biliyor. Erkekler ile kadÄ±nlarÄ±n aynÄ± safta, karÄ±ÅŸÄ±k bir ortamda namaz kÄ±lmasÄ± Ä°slam'Ä±n uygun bulduÄŸu bir ÅŸey deÄŸil."
ErbaÅŸ, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n camilerde kadÄ±nlarÄ±n namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve abdest aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mleri dÃ¼zenli hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.
DEÄ°ZM PEYGAMBERÄ° Ä°NKÃ‚R EDER
GenÃ§lerde deizm ve ateizmin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Åžu anda TÃ¼rkiye'de konuÅŸulduÄŸu kadarÄ±yla bu konunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi MÃ¼slÃ¼man Peygamberi inkar eder de MÃ¼slÃ¼man kalabilir? Yani siz bir MÃ¼slÃ¼man gence, 'Peygamberi inkar eden bir dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi niye kabul ediyorsunuz?' dediÄŸinizde 'BÃ¶ylemiymiÅŸ, deizmin anlamÄ± bu muymuÅŸ?' diyeceÄŸini gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z, rastlarsÄ±nÄ±z. Onun iÃ§in aÃ§Ä±k konuÅŸsunlar. Deizmin ne olduÄŸunu milletimize anlatsÄ±nlar.''
Deizmin, "Peygamberi inkar eden felsefi bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce" olduÄŸunu ifade eden ErbaÅŸ, "Biz, Peygamberimiz iÃ§in canÄ±nÄ± ortaya koyan Ã§ocuklarÄ±z. BÃ¶yle bir ÅŸey olabilir mi? Biz her gÃ¼n Ayet-el KÃ¼rsi'yi okuyan bir milletiz. Ayet-el KÃ¼rsi deizmi kÃ¶kten reddeden bir anlayÄ±ÅŸÄ± ortaya koyuyor." dedi.
Deizmin hiÃ§bir ÅŸeye karÄ±ÅŸmayan TanrÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu aktaran ErbaÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bizim milletimizin hiÃ§bir ferdi bÃ¶yle sapÄ±k, batÄ±l bir anlayÄ±ÅŸa asla prim vermez. Milletimize, genÃ§lerimize kimse iftira atmasÄ±n. Benim bu tanÄ±mÄ±mdan sonra hiÃ§bir gencimizin ve insanÄ±mÄ±zÄ±n sapÄ±k ve batÄ±l felsefi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin peÅŸinden gidecek kadar buna itibar edeceÄŸini zannetmiyorum."
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iade edilmesi sonucuna vardÄ±
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Geri gÃ¶nderme sistemindeki kararlÄ±lÄ±k sayesinde Ã¼lkedeki Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.
FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Konya merkezli 34 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yeniden Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Ä°lham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.