10:08, 14 Nisan 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden ABD'nin Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na destek





CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n Suriye'ye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda basÄ±na aÃ§Ä±klama yaptÄ±. KalÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapÄ±lan tÃ¼m katliamlarÄ±n engellenmesi, Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bir an Ã¶nce saÄŸlanmasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. UluslararasÄ± toplumu, gelecekte yaÅŸanabilecek kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n engellenmesi konusunda birlik olmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. 7 Nisan'da Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lan Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemezdi.

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