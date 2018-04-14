10:15, 14 Nisan 2018 Cumartesi

AfrikalÄ± atletler Avustralyaâ€™daki sporcu kÃ¶yÃ¼nden firar etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralyaâ€™nÄ±n Gold Coast kentinde yarÄ±n sona erecek Commonwealth OyunlarÄ±'na katÄ±lan sporcularÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶yden "firar" ettiÄŸi belirtilen Kamerunlu 8 sporcunun ardÄ±ndan, AfrikalÄ± beÅŸ atletin tesislere geri dÃ¶nmediÄŸi bildirildi.

Commonwealth OyunlarÄ± Federasyonu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ David Grevemberg, Sierra Leoneli Ã¼Ã§, Uganda ve RuandalÄ± birer atletin izinsiz ayrÄ±ldÄ±klarÄ± tesislere geri dÃ¶nmemesi ile firari sporcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 13â€™e yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Commonwealth OyunlarÄ±'na katÄ±lan sporcularÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶yden izinsiz olarak ayrÄ±lan ve geri dÃ¶nmeyen Kamerunlu 5'i boksÃ¶r, 3'Ã¼ halterci 8 sporcu ile baÅŸlayan firar olaylarÄ±nÄ±n, Sierra Leoneli Ã§ift erkekler squash oyuncularÄ±nÄ±n Hindistan'a karÅŸÄ± oynayacaklarÄ± maÃ§a Ã§Ä±kmamasÄ± Ã¼zerine devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SporcularÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶yde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Sierra Leoneli Ã¼Ã§, Uganda ve RuandalÄ± birer atletin ayrÄ±ldÄ±klarÄ± tesislere geri dÃ¶nmedikleri tespit edildi.

Durumu Avustralya GÃ¶Ã§ BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildiren yetkililer, kayÄ±p atletlerin daha Ã¶nce firar ettiÄŸi bildirilen Kamerunlu 8 sporcu ile birlikte polis tarafÄ±ndan arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

TÃ¼m sporcularÄ±n 15 MayÄ±s'a kadar Avustralya vizesi bulunduÄŸunu, zamanÄ±nda dÃ¶nmeleri durumunda yasalarÄ± Ã§iÄŸnemeyeceklerini sadece oyunlarÄ±n kurallarÄ±nÄ± ihlal etmiÅŸ olacaklarÄ±nÄ± belirten Commonwealth OyunlarÄ± Komitesi yetkilileri, sporculara kÃ¶ye dÃ¶nmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ã–te yandan konuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Peter Dutton ise kayÄ±p atletlerin yakalandÄ±klarÄ± an en kÄ±sa sÃ¼rede sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceklerini bildirdi.

Avustralya MÃ¼lteci Konseyi Ãœst YÃ¶neticisi Paul Power, sÃ¶z konusu sporcularÄ±n kendi Ã¼lkelerindeki insan haklarÄ± sorunlarÄ± nedeniyle Avustralya'dan sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunabileceklerini sÃ¶yledi.

MÃ¼lteci tanÄ±mÄ±nÄ±n yasalarda "siyasi, dini inancÄ±, ya da etnik kÃ¶keni nedeniyle zulÃ¼m korkusu yaÅŸayan kiÅŸiler" olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Power, bu yÃ¼zden baÅŸvurularÄ±n olumlu sonuÃ§lanabilmesi iÃ§in atletlerin bireysel ÅŸartlarÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu ifade etti.