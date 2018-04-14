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Maarif Vakfı Makedonya’da faaliyetlerine başladı
Maarif Vakfı Makedonya’da faaliyetlerine başladı

Türkiye Maarif Vakfı Makedonya'da bir özel okulu satın alarak faaliyetlerine başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Makedonya’nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde bulunan Woodrow Wilson School isimli özel okulu satın alarak ülkede faaliyetlerine başladı.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf olarak Balkanlar’da altı ülkede tüzel kişiliklerini tamamladıklarını belirtti.

2018-2019 öğretim yılında Balkanlar’da 5 ülkede eğitim öğretime başlayacaklarını aktaran Çaltılı, Kosova’nın başkenti Priştine ve Prizren’de 2017-2018 yılında eğitime başladıklarını hatırlattı.

Makedonya’da Bakanlar Kurulu izninin ardından kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla eğitim lisansını aldıklarını dile getiren Çaltılı, “Makedonya’da ilk olarak Kalkandelen şehrinde eğitime başlamış olacağız. Türkiye Maarif Vakfı olarak mutlu günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Makedonya Kalkandelen’de çok güzel bir okul ile eğitim öğretime başlamış olacağız inşallah.” ifadelerini kullandı.

Özel Woodrow Wilson School isimli okulu satın alarak Maarif Vakfına kattıklarını aktaran Çaltılı, yaklaşık 12 bin 500 metrekare kapalı alan ile öğrencilere hizmet vereceklerini kaydetti.

Okulun kapasitesi hakkında bilgiler veren Çaltılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“44 sınıfı olan biyoloji, fizik, fen, kimya, bilgisayar laboratuvarları ile kütüphanesi ile çok güzel bir okulumuz. 140 kişilik yatılı pansiyon, tiyatro ve konferans salonlarımız ve çok mükemmel kapalı spor salonumuz mevcut. Şu anda 200’ün üzerinde öğrencimiz var. Bin kapasiteli olan bu okulumuzu hızla gerçek kapasitesine ulaştırmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Mayıs ayında bursluluk sınavımız olacak. Kalkandelen’de güzel bir kampanya ile uygun fiyatlarla eğitim öğretime başlamış olacağız.”

Okulun anaokulundan liseye kadar eğitim vereceğini ifade eden Çaltılı, eğitim dilinin 6’ncı sınıfa kadar Arnavutça, 6’ncı sınıftan 12’nci sınıfa kadar İngilizce ve bunun yanı sıra Türkçe de eğitim vereceklerini aktardı.

Maarif Vakfı olarak dünyada iyi insanlar yetiştirme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Çaltılı, “Ülkesine hizmet eden, ülkesi için çalışan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

Vakıf olarak 18 ay gibi kısa bir sürede 21 ülkede 105 okul ile faaliyetini yürüttüklerini belirten Çaltılı, Makedonya’nın eğitim öğretim faaliyetinde bulunacakları 22’nci ülke olduğunu söyledi.

Çaltılı, okulun International Maarif Schools olarak eğitime devam edeceğini, Kalkandelen’in yanı sıra Makedonya’nın diğer şehirlerinde de hızla okullar açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Maarif Vakfı Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır ise vakfın Balkanlar’da 2017 yılında çalışmalarına başladığını hatırlatarak, geçtiğimiz yıl ilk defa Kosova’da okul açtıklarını söyledi.

Balkanlardaki ikinci okullarını Makedonya’da devraldıklarını dile getiren Sağır, 2018 Eylül itibariyle iki ülkenin de istediği eğitim kalitesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Makedonya’daki okul ile birlikte iyi bir ivme kazandıklarını gösterdiklerini söyleyen Sağır, “İnşallah Tetova’da (Kalkandelen) başladığımız bu adımı Üsküp’te, Gostivar’da, diğer şehirlerde de devam ettireceğiz. Bizim eğitime ve insana yapacağımız olan yatırımın bir göstergesidir burası.” değerlendirmesinde bulundu.

Faaliyetlerine aynı kalitede Bosna Hersek, Arnavutluk ve Romanya’da da devam edeceklerini dile getiren Sağır, eğitime yapılan her yatırımın yarın ülkelere nitelikli insan kaynağı olarak geri döneceğini vurguladı.

Sağır, okulun hem Türkiye hem de Makedonya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

 



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