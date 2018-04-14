11:03, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Putin'den Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na 'sert' kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n bu sabah Suriye'ye operasyon dÃ¼zenlenmesi ile ilgili ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

Sputnik'te yer alan habere gÃ¶re Putin, "Rus ordusunun meÅŸru hÃ¼kÃ¼mete terÃ¶rle mÃ¼cadelede destek verdiÄŸi Suriye'ye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± en sert biÃ§imde kÄ±nÄ±yoruz. ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleÅŸtiriyor, sivil halka acÄ±lar yaÅŸatÄ±yor ve Suriye ile bÃ¶lgede yeni bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± dalgasÄ±nÄ± teÅŸvik ediyor" ifadelerini kullandÄ±.

"Suriye'de yaÅŸanan yeni gerilim, tÃ¼m uluslararasÄ± iliÅŸkiler sistemi Ã¼zerinde yÄ±kÄ±cÄ± etkiye sahip. Tarih, her ÅŸeyi yerli yerine koyacak ve halihazÄ±rda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluk yÃ¼kledi" diye devam eden Putin, BM GÃ¼venlik Konseyi'ni ABD ve mÃ¼ttefiklerinin saldÄ±rgan eylemlerini kÄ±namak Ã¼zere acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.