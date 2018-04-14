11:45, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Guterres'den Suriye'de itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â ABD, Ä°ngiltereÂ veÂ Fransa'nÄ±nÂ Suriye'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸini ve ''uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venlik sÃ¶z konusu olduÄŸunda BM SÃ¶zleÅŸmesi ve uluslararasÄ± hukuk ile tutarlÄ± bir ÅŸekilde hareket etme zorunluluÄŸu olduÄŸunu'' belirtti.Â

BM SÃ¶zleÅŸmesinin bu konuda Ã§ok net olduÄŸuna dikkati Ã§eken Guterres, ''BM GÃ¼venlik Konseyi, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin korunmasÄ±nda en Ã¶nemli sorumluluÄŸa sahip. GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yelerini birlik olup bu sorumluÄŸu yerine getirmeye davet ediyorum. TÃ¼m Ã¼ye devletlere bÃ¶yle tehlikeli bir durumda itidal gÃ¶stermesi, gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±racak ve Suriye halkÄ±nÄ±n Ä±stÄ±rabÄ±nÄ± daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirecek herhangi bir eylemden kaÃ§Ä±nma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorum.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Guterres, Ã¶te yandan Suudi Arabistan'a yapacaÄŸÄ± ziyareti de erteledi.