11:51, 14 Nisan 2018 Cumartesi

MÄ±sÄ±r'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez uzatÄ±ldÄ±





MÄ±sÄ±r'da 9 aydan bu yana uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi tarafÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, Ã¼lkede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez 3 ay daha uzattÄ±. Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesinde, "Ãœlkedeki ciddi gÃ¼venlik durumu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak 14 Nisan tarihinde saat 01.00'den itibaren Ã¼lke genelinde 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, Ã¼lkede 9 aydan bu yana uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin uzatÄ±lmasÄ± olarak kabul edilen bu kararÄ±n, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in parlamentoda onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MÄ±sÄ±r'Ä±n Ä°skenderiye ve Tanta kentlerinde geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenen ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 125 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu olaylarÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildiÄŸini duyurmuÅŸtu

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.