12:00, 14 Nisan 2018 Cumartesi

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ: SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±



Foto: ArÅŸiv

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ,Â ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." ifadesini kullandÄ±. "SURÄ°YE KONUSUNDA TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TUTUMU NETTÄ°R" BozdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±dan Ã¶nce ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile TÃ¼rkiye Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SayÄ±n Trump'Ä±n talimatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Suriye konusunda TÃ¼rkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de TÃ¼rkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanÄ±mÄ±na, iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalara, insanlarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine, insanlarÄ±n yerinden yurdundan edilmesine, DEAÅž, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in bilek gÃ¼reÅŸlerine son vermek ve hesapsÄ±z bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸarttÄ±r, aksi yine kandÄ±r." ÅŸeklide konuÅŸtu.

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