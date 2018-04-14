HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ: SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ,Â ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." ifadesini kullandÄ±.
BozdaÄŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaldÄ±rÄ±dan Ã¶nce ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ile TÃ¼rkiye Genelkurmay BaÅŸkanÄ±, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SayÄ±n Trump'Ä±n talimatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Suriye konusunda TÃ¼rkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de TÃ¼rkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanÄ±mÄ±na, iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalara, insanlarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine, insanlarÄ±n yerinden yurdundan edilmesine, DEAÅž, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Ã‡Ã¶zÃ¼m iÃ§in bilek gÃ¼reÅŸlerine son vermek ve hesapsÄ±z bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸarttÄ±r, aksi yine kandÄ±r." ÅŸeklide konuÅŸtu.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iade edilmesi sonucuna vardÄ±
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Geri gÃ¶nderme sistemindeki kararlÄ±lÄ±k sayesinde Ã¼lkedeki Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.
FETÃ– Ã¼yelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ yeni bir kripto grafik haberleÅŸme programÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Konya merkezli 34 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TSK'ye yerleÅŸtirdiÄŸi ve kripto Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu belirlenen 70 muvazzaf asker iÃ§in, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde Deniz Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturmada da aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 70 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.