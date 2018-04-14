NATO, Suriye iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanÄ±yor

NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.
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NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.
MÄ±sÄ±r'da 9 aydan bu yana uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi tarafÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM Genel Sekreteri Guterres'den, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine uluslararasÄ± hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gÃ¶sterilmesi ve gerginliÄŸi artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye operasyonunu deÄŸerlendiren Putin, saldÄ±rÄ±yÄ± en sert biÃ§imde kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Commonwealth OyunlarÄ± kÃ¶yÃ¼nden firar eden AfrikalÄ± sporcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 13â€™e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda Tartus ve Hmeymim Ã¼slerine fÃ¼ze isabet etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "TÃ¼rkiye, Suriye rejimine karÅŸÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu yerinde bir tepki olarak gÃ¶rmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiltere'ye ait Akrotiri Hava ÃœssÃ¼'nden kalkan uÃ§aklar, Humus'taki eski bir fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurdu
ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Esed rejimini hedef alÄ±p vurmasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, medyanÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajlarÄ± dikkati Ã§ekti.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Esed rejimine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±ÄŸÄ± operasyona Rusya'dan tepki gecikmedi.. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Åžam barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir gelecek ÅŸansÄ± elde ettiÄŸi anda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 'Esed'in geÃ§en yÄ±l ders almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimyasal saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle silah depolarÄ±na saldÄ±rÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±' aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda" dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.
Ä°ran'Ä±n yarÄ± resmi haber ajansÄ± Tasnim'in editÃ¶rlerinden Hossein Dalirian, ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°ran hava sahasÄ±nÄ± kullanmasÄ±nÄ± kabul ettiklerini bildirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Panos Moumtzis, Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi durumunda iki milyon kiÅŸinin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yÃ¶neleceÄŸini belirtti.