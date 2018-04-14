12:51, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Irak'ta seÃ§im propagandasÄ± resmen baÅŸladÄ±





Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼reci baÅŸladÄ±. Irak BaÄŸÄ±msÄ±z YÃ¼ksek SeÃ§im KomiserliÄŸi SeÃ§im Dairesi BaÅŸkanÄ± Riyad el-Bedran, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Milletvekili adaylarÄ±nÄ±n seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±. Propaganda sÃ¼reci, seÃ§im tarihinden 1 gÃ¼n Ã¶nce sona erecek." dedi. Bedran, seÃ§im propagandasÄ± yasasÄ±nÄ± ihlal edenler hakkÄ±nda da yasal sÃ¼reÃ§ baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak seÃ§imler iÃ§in 7 bin 376 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor. 37 milyon nÃ¼fuslu Irak'ta 24 milyon seÃ§men bulunuyor.

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