TSK: Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 4157 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmeye gÃ¶re, 7-13 Nisan tarihlerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n barÄ±nma alanÄ± ve yurt iÃ§ine geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± Tunceli, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ile Irak'Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bÃ¼yÃ¼k, orta ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± operasyonlarda biri sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere yurt iÃ§inde 27 ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 40 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 31 piyade tÃ¼feÄŸi, bir gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunma fÃ¼zesi, 2 Dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, bir LAW tanksavar silahÄ±, 3 makineli tÃ¼fek, 4 roketatar ve iki tabanca olmak Ã¼zere 44 silah ele geÃ§irildi.
AyrÄ±ca, 84 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi, 47 silah mevzisi, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara ve depo kullanÄ±lamaz hale getirildi.
Operasyonlarda iki asker ÅŸehit olurken 10 asker yaralandÄ±.
Denetim ve kontrol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 7 bin 393 kiÅŸi yakalandÄ±.
PKK/KCK'nÄ±n en Ã¶nemli finans kaynaklarÄ±ndan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik hudut hattÄ±nda alÄ±nan tedbirler ve dÃ¼zenlenen operasyonlarda 895 litre kaÃ§ak akaryakÄ±t, 132,8 kilogram uyuÅŸturucu, 17 bin 405 paket kaÃ§ak sigara, bin 40 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ve iki bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan ile bir kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab bÃ¶lgesinde patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n arama, temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken PKK/KCK/PYD/YPG terÃ¶rist unsurlarÄ±nÄ±n MenbiÃ§'ten batÄ±ya doÄŸru olabilecek saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmaya yÃ¶nelik tedbirlerin uygulanmasÄ±na hassasiyetle devam edildi.
Bu kapsamda zaman zaman MenbiÃ§ bÃ¶lgesinden yapÄ±lan taciz ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verildi.
Ä°dlib bÃ¶lgesinde 13 Ekim 2017'de 1 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 23 Ekim 2017'de 2 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 19 KasÄ±m 2017'de 3 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 5 Åžubat'ta 6 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 9 Åžubat'ta 7 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 15 Åžubat'ta 8 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 17 Mart'ta 4 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 3 Nisan'da 12 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 7 Nisan'da da 9 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ± tesis edildi.
DiÄŸer gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±larak faaliyete geÃ§irilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edilirken TSK unsurlarÄ±, bÃ¶lgedeki gÃ¶revlerini Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde garantÃ¶r Ã¼lkelerce mutabÄ±k kalÄ±nan angajman kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ± 4157 oldu.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±yla girilen Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼ne kadar 52 asker ÅŸehit olurken 232 asker yaralandÄ±.
HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 107 mayÄ±n ve 781 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iade edilmesi sonucuna vardÄ±
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Geri gÃ¶nderme sistemindeki kararlÄ±lÄ±k sayesinde Ã¼lkedeki Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.