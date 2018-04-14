GÃ¼ncelleme: 12:59, 14 Nisan 2018 Cumartesi

TSK: Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda 4157 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmeye gÃ¶re, 7-13 Nisan tarihlerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n barÄ±nma alanÄ± ve yurt iÃ§ine geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± Tunceli, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ile Irak'Ä±n kuzeyinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bÃ¼yÃ¼k, orta ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± operasyonlarda biri sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere yurt iÃ§inde 27 ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 40 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 31 piyade tÃ¼feÄŸi, bir gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunma fÃ¼zesi, 2 Dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, bir LAW tanksavar silahÄ±, 3 makineli tÃ¼fek, 4 roketatar ve iki tabanca olmak Ã¼zere 44 silah ele geÃ§irildi.

AyrÄ±ca, 84 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi, 47 silah mevzisi, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara ve depo kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Operasyonlarda iki asker ÅŸehit olurken 10 asker yaralandÄ±.

Denetim ve kontrol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu sÄ±nÄ±rlardan yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 7 bin 393 kiÅŸi yakalandÄ±.

PKK/KCK'nÄ±n en Ã¶nemli finans kaynaklarÄ±ndan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik hudut hattÄ±nda alÄ±nan tedbirler ve dÃ¼zenlenen operasyonlarda 895 litre kaÃ§ak akaryakÄ±t, 132,8 kilogram uyuÅŸturucu, 17 bin 405 paket kaÃ§ak sigara, bin 40 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ve iki bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan ile bir kaÃ§ak cep telefonu ele geÃ§irildi.

TACÄ°Z VE SALDIRILARA KARÅžILIK

Suriye'nin kuzeyindeki Bab bÃ¶lgesinde patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n arama, temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken PKK/KCK/PYD/YPG terÃ¶rist unsurlarÄ±nÄ±n MenbiÃ§'ten batÄ±ya doÄŸru olabilecek saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmaya yÃ¶nelik tedbirlerin uygulanmasÄ±na hassasiyetle devam edildi.

Bu kapsamda zaman zaman MenbiÃ§ bÃ¶lgesinden yapÄ±lan taciz ve saldÄ±rÄ±lara meÅŸru mÃ¼dafaa kapsamÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verildi.

GÃ–ZLEM NOKTALARI

Ä°dlib bÃ¶lgesinde 13 Ekim 2017'de 1 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 23 Ekim 2017'de 2 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 19 KasÄ±m 2017'de 3 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 5 Åžubat'ta 6 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 9 Åžubat'ta 7 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 15 Åžubat'ta 8 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 17 Mart'ta 4 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 3 Nisan'da 12 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ±, 7 Nisan'da da 9 NumaralÄ± GÃ¶zlem NoktasÄ± tesis edildi.

DiÄŸer gÃ¶zlem noktalarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±larak faaliyete geÃ§irilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edilirken TSK unsurlarÄ±, bÃ¶lgedeki gÃ¶revlerini Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde garantÃ¶r Ã¼lkelerce mutabÄ±k kalÄ±nan angajman kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LEN TERÃ–RÄ°ST SAYISI 4157

Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ± 4157 oldu.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±yla girilen Ã§atÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼ne kadar 52 asker ÅŸehit olurken 232 asker yaralandÄ±.

HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 107 mayÄ±n ve 781 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.