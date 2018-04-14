Sosyal medya uzmanlarÄ±ndan 'Profilime en son kim baktÄ±?' uyarÄ±sÄ±

Sosyal medya hesaplarÄ±nda "Hangi Ã¼nlÃ¼ye benziyorsun?", "20 yÄ±l sonra nasÄ±l gÃ¶rÃ¼neceksin?", "DoÄŸum tarihine gÃ¶re sana en uygun meslek nedir?", "50 yaÅŸÄ±nda kime benzeyeceksin?" veya "Profilime en son kim baktÄ±?" ÅŸeklindeki bazÄ± uygulamalara izin veren kullanÄ±cÄ±lar farkÄ±nda olmadan Ã¶zel bilgilerini ve ÅŸifrelerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸarak, veri gÃ¼venliÄŸini riske atÄ±yor.
Uygulamalara onay vererek, yabancÄ±larÄ±n sosyal medyadaki arkadaÅŸ listene ulaÅŸmasÄ±na, aÃ§Ä±k profil bilgilerine eriÅŸmesine, kullanÄ±cÄ± adÄ±na paylaÅŸÄ±m veya beÄŸenide bulunmasÄ±na ve ÅŸifre bilgilerini deÄŸiÅŸtirmesine "bilmeden" izin veren kullanÄ±cÄ±lar, akÄ±llÄ± cihazlarda bulunan kameralara eriÅŸme, mikrofon dinleme, rehbere ulaÅŸma, kÄ±sa mesajlarÄ± okuma ve telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini dinleme gibi tehlikelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabiliyor.
Sosyal medya uzmanlarÄ±, genelde "ArkadaÅŸÄ±m yÃ¼klemiÅŸse gÃ¼venlidir" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle internette hÄ±zla yayÄ±lan bu tÃ¼r zararlÄ± uygulamalar iÃ§in vatandaÅŸlarÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor.
Dijital Marka Stratejisti Kalust ÅžalcÄ±oÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sosyal medya mecralarÄ±nÄ±n gÃ¼venliklerini riske sokmayacaklarÄ± ÅŸekilde bazÄ± uygulama geliÅŸtiricilerinin kodlara eriÅŸimlerine izin verdiklerini belirtti.
Kodlar Ã¼zerinden yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirildiÄŸini ifade eden ÅžalcÄ±oÄŸlu, "SÃ¶z konusu yazÄ±lÄ±mlar direkt akÄ±llÄ± telefondan kullanÄ±cÄ±lara ulaÅŸtÄ±rÄ±labildiÄŸi gibi bilgisayar Ã¼zerinden de kullanÄ±labiliyor. Bu uygulamalarÄ± geliÅŸtirenlerin Ã¼Ã§ amacÄ± var. Para kazanmak, veri toplamak ya da uygulamayÄ± kullananÄ±n hesabÄ±nÄ± ele geÃ§irmek." dedi.
ÅžalcÄ±oÄŸlu, sosyal medya mecrasÄ±na geliÅŸtirdiÄŸi yazÄ±lÄ±mÄ± onaylatarak, platform Ã¼zerinden kullanÄ±ma aÃ§anlarÄ±n kullanÄ±cÄ±dan Ã¼Ã§ ayrÄ± gÃ¼venlik seviyesinde izin istediÄŸini, bu izinlerin genelde arkadaÅŸ listene, herkese aÃ§Ä±k profil bilgilerine eriÅŸme, kullanÄ±cÄ± adÄ±na paylaÅŸÄ±m ve beÄŸenide bulunma, ÅŸifreni ve profil bilgilerini deÄŸiÅŸtirmek olarak Ã¼Ã§ ayrÄ± kategoride sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°zinlerin genelde ilk iki gÃ¼venlik sÄ±nÄ±flandÄ±rmasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± tutulduÄŸunu vurgulayan ÅžalcÄ±oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Uygulama satÄ±lmayarak, veri toplama ya da anket gibi amaÃ§larla kullanÄ±lacaksa, vatandaÅŸÄ±n ilgisini Ã§ekmek iÃ§in 'Hangi Ã¼nlÃ¼ye benziyorsun?', '20 yÄ±l sonra nasÄ±l gÃ¶rÃ¼neceksin?', 'DoÄŸum tarihine gÃ¶re sana en uygun meslek nedir?', 'Strateji oyunlarÄ±', 'Dizileri ve filmleri Ã¼cretsiz izle', 'ÅŸans oyunlarÄ± tahminleri', 'astroloji tahminleri' gibi konular Ã¼zerinden geliÅŸtiriliyor. Ä°nsanlarÄ±n bu uygulamalara izin verme ve kanma nedenleri genelde arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da uygulamayÄ± yÃ¼klemiÅŸ olmasÄ±ndan ya da ilgi Ã§ekici isimlerinden kaynaklanÄ±yor. Genel kanÄ± 'ArkadaÅŸÄ±m yÃ¼klemiÅŸse gÃ¼venlidir' oluyor ama herkes aynÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir art niyet durumunda hesaplar arkadaÅŸ listeleri Ã¼zerinden zincirleme olarak ele geÃ§iriliyor. 'Hesap hacklenmese de birkaÃ§ bilgimi Ã¶ÄŸrenseler ne olur ki?' bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla yaklaÅŸÄ±lsa da bÃ¼yÃ¼k verinin dÃ¼nyanÄ±n kaderini etkileyebilecek istatistikler iÃ§erdiÄŸini unutmamak ve bu tarz uygulamalardan uzak durmak gerekiyor."
TÃ¼ketici SorunlarÄ± DerneÄŸi (TÃœSODER) YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve Adli BiliÅŸim UzmanÄ± Ä°sa Altun da birÃ§ok kullanÄ±cÄ±nÄ±n sosyal medyadaki uygulamalara izin vermenin zararlarÄ±nÄ± bilmediÄŸini ya da Ã¶ngÃ¶remediÄŸini sÃ¶yledi.
Sosyal medyada sÃ¶z konusu test uygulamalarÄ±n mahiyetinin tam anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Altun, "Ä°nternetten ya da sosyal medyadan indirilen bazÄ± uygulamalar hayatÄ±nÄ±zÄ± karartabilir. VatandaÅŸlar, buna rÄ±zayla onay verdiÄŸi iÃ§in kanuni olarak da sonradan ÅŸikayet edemiyor. UygulamalarÄ± cep telefonlarÄ±mÄ±za indirdiÄŸimizde sahip olduÄŸumuz birÃ§ok yetkileri farkÄ±nda olmadan veriyoruz. Hatta kameramÄ±za eriÅŸme, mikrofon dinleme, rehberimize ulaÅŸma, kÄ±sa mesajlarÄ±mÄ±zÄ± okumalarÄ±, telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi dinleyebilmelerini saÄŸlÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Â
Sosyal medya hesaplarÄ±nda bazÄ± uygulamalara izin veren kullanÄ±cÄ±lar farkÄ±nda olmadan Ã¶zel bilgilerini ve ÅŸifrelerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸarak, veri gÃ¼venliÄŸini riske ediyor. Uzmanlar, genelde "ArkadaÅŸÄ±m yÃ¼klemiÅŸse gÃ¼venlidir" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle internette hÄ±zla yayÄ±lan "Profilime en son kim baktÄ±?" gibi zararlÄ± uygulamalar iÃ§in vatandaÅŸlarÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Senatosu'nda verdiÄŸi ifadede insanlarÄ±n bilgilerini korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z olduklarÄ±nÄ± kabul etti.
ABD'de, bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan iÃ§ sesi algÄ±layarak yazÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilen bir aygÄ±tÄ±n geliÅŸtirildiÄŸi bildirildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n mesajlaÅŸmalarÄ±na eriÅŸim izini vermemesi nedeniyle Telegramâ€™Ä±n yasaklanmasÄ± iÃ§in dava aÃ§tÄ±
Google'un binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan, ÅŸirketin, ABD ordusu iÃ§in geliÅŸtirilen bir projede yer almasÄ±na tepki geldi
Lokheed Martin firmasÄ±, NASA iÃ§in ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda sonik patlama sesi Ã§Ä±karmayÄ±p, bir otomobilin kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±rkenki ses dÃ¼zeyine eÅŸdeÄŸer gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±karan jet uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retecek.
ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.
Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Google'Ä±n, Android iÅŸletim sistemini Ã¼retirken Oracle'a ait Java programlama arayÃ¼zlerini kullanmasÄ±nÄ±n ÅŸirketin telif haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine hÃ¼kmederek, Oracle'a tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
NASA'nÄ±n, James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± MayÄ±s 2020 tarihine ertelediÄŸi bildirildi
Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler uygulamasÄ± GetContact, belki de yÄ±llardÄ±r merak edilen bir soruyu cevaplÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n rehberinde sizi nasÄ±l kaydettiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu uygulamayÄ± indirip Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin uygulamadan beklentiniz bu kadar. Peki GetContact bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizden neler istiyor?
Ä°sveÃ§'in batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki soÄŸuk sularda yaÅŸayan ve dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olan 55 metrelik bantlÄ± solucanÄ±n zehirli olduÄŸu tespit edildi
TUSAÅž, baÅŸta Milli Muharip UÃ§ak ve HÃœRJET olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerin yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ± iÃ§in yeni YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi kurdu. Sistem sayesinde, bilim ve mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki yoÄŸun hesaplamaya dayalÄ± karmaÅŸÄ±k problemler sÃ¼per bilgisayarlar kullanÄ±larak Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor.
Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili iÃ§eriÄŸe sahip videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kiÅŸisel verilerin demokrasiyi manipÃ¼le etmek iÃ§in kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na, 500 milyon AvrupalÄ±nÄ±n temsilcileri karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi gerekiyor." dedi.
Amerikan teknoloji ÅŸirketi IBM dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k bilgisayarÄ±nÄ± Ã¼retti
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu, Rus yasalarÄ±na uymamasÄ± halinde Telegram'Ä±n yasaklanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±