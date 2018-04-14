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16:01, 14 Nisan 2018 Cumartesi
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13:38, 14 Nisan 2018 Cumartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: BugÃ¼ne kadar neredeydiniz?
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: BugÃ¼ne kadar neredeydiniz?

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Esenler 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne katÄ±ldÄ±.

BaÅŸbakanÂ YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada bir konuÅŸma yaptÄ±.

"BUGÃœNE KADAR NEREDEYDÄ°NÄ°Z?"

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Suriye'de alÃ§ak rejimin kimyasal silahlarla Ã§ocuklarÄ±, masum insanlarÄ± katlettiÄŸini hatÄ±rlatan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Birdenbire dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olarak kendilerini gÃ¶ren Ã¼lkeler seslerini yÃ¼kselttiler. Peki, 7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor? BugÃ¼ne kadar neredeydiniz? Tabii ki ne kimyasal silahla ne de normal bir silahla hiÃ§bir insan hayatÄ±na kastetmeyi bizim inancÄ±mÄ±z da bizim hukukumuz da asla kabul etmez. Ancak, Suriye'de Ã§Ã¶zÃ¼m isteyenlerin gÃ¶stermelik vicdan istismarÄ±yla deÄŸil, gerÃ§ekten sorumluluk alarak bu vahÅŸetin sona erdirilmesi iÃ§in daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerekiyor. Sahada rekabet etmek, Ã¼lkedeki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmez, masumlarÄ±n, sivillerin yaÅŸamasÄ±na katkÄ± saÄŸlamaz. Suriye'de tek Ã¼lke, barÄ±ÅŸ iÃ§in, insanlÄ±k iÃ§in, terÃ¶rÃ¼n yok edilmesi iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. o Ã¼lkenin adÄ± TÃ¼rkiye'dir, o liderin adÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r."

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