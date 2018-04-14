13:38, 14 Nisan 2018 Cumartesi

BaÅŸbakan'dan Suriye operasyonuna karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlara: BugÃ¼ne kadar neredeydiniz?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Esenler 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne katÄ±ldÄ±.

Baykal YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada bir konuÅŸma yapÄ±yor:

Ä°ÅŸte BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nda satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Suriye'de alÃ§ak rejim kimyasal silahlarla Ã§ocuklarÄ±, masum insanlarÄ± katletti. Birdenbire dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olarak kendilerini gÃ¶ren Ã¼lkeler seslerini yÃ¼kselttiler. Peki 7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor. BugÃ¼ne kadar neredeydiniz? Bunu olumlu bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yoruz ancak kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in daha fazlasÄ±na ihtiyaÃ§ var.""

Bu sabaha karÅŸÄ± ABD ve koalisyon ortaklarÄ± bir operasyon dÃ¼zenledi. Tabi bunu olumlu bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Tabi daha fazlasÄ± iÃ§in kalÄ±cÄ± adÄ±mlara ihtiyaÃ§ var. TÃ¼rkiye, Suriye'de barÄ±ÅŸ iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SaÄŸduyunun yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz.

(28 Åžubat kararlarÄ±) Bu Ã¼lkede demokrasilerde kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kar kalmaz. Er de olsa geÃ§ de olsa hesabÄ± sorulur."

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