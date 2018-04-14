BaÅŸbakan'dan Suriye operasyonuna karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlara: BugÃ¼ne kadar neredeydiniz?

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Esenler 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e Kongresi'ne katÄ±ldÄ±.
Baykal YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada bir konuÅŸma yapÄ±yor:
Ä°ÅŸte BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nda satÄ±r baÅŸlarÄ±:
"GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Suriye'de alÃ§ak rejim kimyasal silahlarla Ã§ocuklarÄ±, masum insanlarÄ± katletti. Birdenbire dÃ¼nyanÄ±n vicdanÄ± olarak kendilerini gÃ¶ren Ã¼lkeler seslerini yÃ¼kselttiler. Peki 7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor. BugÃ¼ne kadar neredeydiniz? Bunu olumlu bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yoruz ancak kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ iÃ§in daha fazlasÄ±na ihtiyaÃ§ var.""
Bu sabaha karÅŸÄ± ABD ve koalisyon ortaklarÄ± bir operasyon dÃ¼zenledi. Tabi bunu olumlu bir adÄ±m olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Tabi daha fazlasÄ± iÃ§in kalÄ±cÄ± adÄ±mlara ihtiyaÃ§ var. TÃ¼rkiye, Suriye'de barÄ±ÅŸ iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SaÄŸduyunun yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸiz.
(28 Åžubat kararlarÄ±) Bu Ã¼lkede demokrasilerde kimsenin yaptÄ±ÄŸÄ± yanÄ±na kar kalmaz. Er de olsa geÃ§ de olsa hesabÄ± sorulur."
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iade edilmesi sonucuna vardÄ±
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Geri gÃ¶nderme sistemindeki kararlÄ±lÄ±k sayesinde Ã¼lkedeki Afgan gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Sultan 2. AbdÃ¼lhamid Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezince, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len proje kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 'YÄ±ldÄ±z SarayÄ± FotoÄŸraf Koleksiyonu' tanÄ±tÄ±mÄ±, Londra Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Ä°TOâ€™nun gelecek 4 yÄ±lÄ±na yÃ¶n verecek YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±, Ãœyeleri, Disiplin Kurulu Ãœyeleri ve TOBB delegeleri yarÄ±n yapÄ±lacak seÃ§imle belirlenecek
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding, baÄŸlÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ± DoÄŸan MÃ¼zik Kitap MaÄŸazacÄ±lÄ±k Pazarlama AÅž'nin, 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve KÄ±rtasiye AÅž'ye satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã¶n protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ä°slam aleminde "Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bu gece MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan ibadet ve dualarla idrak edilecek.