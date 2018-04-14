13:52, 14 Nisan 2018 Cumartesi

DumalÄ±larÄ±n tahliye konvoyuna rejim bÃ¶lgesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de DoÄŸu Guta'daki DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna rejim yanlÄ±larÄ±nca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

BaÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde yer alan Duma ilÃ§esinden dÃ¼n gece geÃ§ saatlerde Ã¼lkenin kuzeyine doÄŸru hareket eden 21. tahliye konvoyuna sabah saatlerinde, rejim kontrolÃ¼ndeki Hama ilini Halep'e baÄŸlayan Esirye-Hanaser yolunda silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Konvoydakilerden edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± milis Åžabbihalarca aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

21. tahliye konvoyunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki saatlerde FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine girmesi bekleniyor.

20. TAHLÄ°YE KONVOYU FIRAT KALKANI BÃ–LGESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YAPTI

DiÄŸer yandan DoÄŸu Guta'dan DumalÄ± siviller ile askeri muhalifler ve ailelerini taÅŸÄ±yan 85 otobÃ¼slÃ¼k 20. tahliye konvoyu dÃ¼n akÅŸam saatlerinde FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Bab ilÃ§esine giriÅŸ yaptÄ±.

Kafilenin Bab ve Azez ilÃ§elerindeki barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. DoÄŸu Guta'dan 20'inci, Duma'dan 8'inci olan ve dÃ¼n akÅŸam Bab'a ulaÅŸan tahliye konvoyunda, 1413'Ã¼ Ã§ocuk, 903'Ã¼ kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 3 bin 532 kiÅŸi yer aldÄ±. Duma'da tahliyeler sÃ¼recek.

FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine giriÅŸ yapan son konvoyla birlikte ÅŸimdiye kadar DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 61 bini geÃ§ti.

22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bÃ¶lgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taÅŸÄ±yan 12 konvoy Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

2 Nisan'da ise Duma'dan ilk tahliyeler baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 2-5 Nisan'da sivilleri ve yaralÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¶rt tahliye konvoyu ilÃ§eden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Duma ilÃ§esinden ayrÄ±lan en son kafile 5 Nisan'da FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Bab ilÃ§esine ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve daha sonrasÄ±nda ilÃ§eden tahliyeler durmuÅŸtu.

Rejim gÃ¼Ã§lerinin 7 Nisan'da Duma ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivilin Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Duma ilÃ§esindeki askeri muhalif grup CeyÅŸÃ¼l Ä°slam ile Rus yetkililer arasÄ±nda tahliye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.