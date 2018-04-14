DumalÄ±larÄ±n tahliye konvoyuna rejim bÃ¶lgesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Suriye'de DoÄŸu Guta'daki DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna rejim yanlÄ±larÄ±nca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
BaÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde yer alan Duma ilÃ§esinden dÃ¼n gece geÃ§ saatlerde Ã¼lkenin kuzeyine doÄŸru hareket eden 21. tahliye konvoyuna sabah saatlerinde, rejim kontrolÃ¼ndeki Hama ilini Halep'e baÄŸlayan Esirye-Hanaser yolunda silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Konvoydakilerden edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim yanlÄ±sÄ± silahlÄ± milis Åžabbihalarca aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 1 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
21. tahliye konvoyunun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki saatlerde FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine girmesi bekleniyor.
DiÄŸer yandan DoÄŸu Guta'dan DumalÄ± siviller ile askeri muhalifler ve ailelerini taÅŸÄ±yan 85 otobÃ¼slÃ¼k 20. tahliye konvoyu dÃ¼n akÅŸam saatlerinde FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Bab ilÃ§esine giriÅŸ yaptÄ±.
Kafilenin Bab ve Azez ilÃ§elerindeki barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. DoÄŸu Guta'dan 20'inci, Duma'dan 8'inci olan ve dÃ¼n akÅŸam Bab'a ulaÅŸan tahliye konvoyunda, 1413'Ã¼ Ã§ocuk, 903'Ã¼ kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 3 bin 532 kiÅŸi yer aldÄ±. Duma'da tahliyeler sÃ¼recek.
FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesine giriÅŸ yapan son konvoyla birlikte ÅŸimdiye kadar DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kmak zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 61 bini geÃ§ti.
22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyeler kapsamÄ±nda Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bÃ¶lgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taÅŸÄ±yan 12 konvoy Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
2 Nisan'da ise Duma'dan ilk tahliyeler baÅŸlamÄ±ÅŸ ve 2-5 Nisan'da sivilleri ve yaralÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan dÃ¶rt tahliye konvoyu ilÃ§eden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Duma ilÃ§esinden ayrÄ±lan en son kafile 5 Nisan'da FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesindeki Bab ilÃ§esine ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve daha sonrasÄ±nda ilÃ§eden tahliyeler durmuÅŸtu.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin 7 Nisan'da Duma ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivilin Ã¶lmesinin ardÄ±ndan Duma ilÃ§esindeki askeri muhalif grup CeyÅŸÃ¼l Ä°slam ile Rus yetkililer arasÄ±nda tahliye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Suriye'de Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± maÄŸduru DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna, rejim bÃ¶lgesinden geÃ§erken silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.
MÄ±sÄ±r'da 9 aydan bu yana uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi tarafÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM Genel Sekreteri Guterres'den, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine uluslararasÄ± hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gÃ¶sterilmesi ve gerginliÄŸi artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye operasyonunu deÄŸerlendiren Putin, saldÄ±rÄ±yÄ± en sert biÃ§imde kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Commonwealth OyunlarÄ± kÃ¶yÃ¼nden firar eden AfrikalÄ± sporcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 13â€™e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda Tartus ve Hmeymim Ã¼slerine fÃ¼ze isabet etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "TÃ¼rkiye, Suriye rejimine karÅŸÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu yerinde bir tepki olarak gÃ¶rmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiltere'ye ait Akrotiri Hava ÃœssÃ¼'nden kalkan uÃ§aklar, Humus'taki eski bir fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurdu
ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Esed rejimini hedef alÄ±p vurmasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, medyanÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajlarÄ± dikkati Ã§ekti.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Esed rejimine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±ÄŸÄ± operasyona Rusya'dan tepki gecikmedi.. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Åžam barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir gelecek ÅŸansÄ± elde ettiÄŸi anda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 'Esed'in geÃ§en yÄ±l ders almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimyasal saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle silah depolarÄ±na saldÄ±rÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±' aÃ§Ä±kladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatÃ¶rÃ¼ BeÅŸÅŸar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yÃ¶nelik kesin bir saldÄ±rÄ± yapmalarÄ± iÃ§in talimat verdim. Ä°ngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon ÅŸu anda baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda" dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyenlerin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavi edilebilmesi iÃ§in Gazze'deki hastanelerde acil tÄ±bbi desteÄŸe ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu bildirildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, daha Ã¶nce birÃ§ok Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda deÄŸerlendirmeler yaptÄ±ÄŸÄ± halde, gazeteci Murteca'nÄ±n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin net bir aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.