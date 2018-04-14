GÃ¼ncelleme: 13:59, 14 Nisan 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, May ile Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ ileÂ Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa MayÂ arasÄ±nda bugÃ¼n bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸti.Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede,Â Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerÂ ele alÄ±ndÄ±.Â Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Mayâ€™in Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenledikleri operasyon hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da TÃ¼rkiyeâ€™nin kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± Ã¶teden beri net bir ÅŸekilde kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi zulmÃ¼n sona erdirilmesi ve Suriye halkÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ ve huzuru iÃ§in tek yolun siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olduÄŸunu belirtti.Â GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n bÃ¶lgede gerilimin daha fazla tÄ±rmandÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ±n Ã¶nemini de vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.