14:23, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Fransa'nÄ±n Suriye'nin geleceÄŸine dair Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa, Suriye'nin geleceÄŸine dair, Åžam rejiminin kimyasal programÄ±nÄ±n yok edilmesi, Ã¼lke genelinde ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mle krize son verme olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ Ã¶ncelik belirlediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi askeri operasyona iliÅŸkin bilgi verildi.

AÃ§Ä±klamada, 7 yÄ±ldan beri Suriye'deki durumun gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun Avrupa ve Fransa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini direkt hedef haline getirdiÄŸi belirtilerek, bu yÃ¼zden acil olarak siyasi inisiyatif alÄ±nacaÄŸÄ± ve Fransa'nÄ±n Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸinin bulunduÄŸu bildirildi.

FRANSA'NIN SURÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N 3 Ã–NCELÄ°ÄžÄ°

AÃ§Ä±klamada bu Ã¶ncelikler, "Suriye'de kimyasal programÄ±n geri dÃ¶nÃ¼lemez ve denetlenebilir ÅŸekilde ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, BMGK'de kabul edilen karar Ã§erÃ§evesinde tÃ¼m Suriye topraklarÄ±nda ateÅŸkesin ve insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mle birlikte iÅŸleyecek krizden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ planÄ±nÄ±n devreye sokulmasÄ±" olarak sÄ±raladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, bu Ã¶nceliklerin hayata geÃ§irilmesi iÃ§in Fransa'nÄ±n, katkÄ±da bulunabilecek tÃ¼m Ã¼lkelerle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸu vurgulandÄ±.

Fransa'nÄ±n DEAÅž baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki terÃ¶rist gruplarla mÃ¼cadele ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gerektiren istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ± Ã¶ncelik olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z ordusunun askeri operasyonunun Suriye halkÄ±nÄ± veya Suriye'nin mÃ¼ttefiklerini hedef almadÄ±ÄŸÄ±, "kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n tekrarlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla, Suriye rejiminin kimyasal kapasitesini yok etmeyi hedeflediÄŸi" bildirildi.

2013'DE SURÄ°YE'NÄ°N VERDÄ°ÄžÄ° TÃœM KÄ°MYASAL VARLIÄžI YOK ETME VAADÄ°

1993'te Paris'te imzalanan UluslararasÄ± Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Konvansiyonu'nun 2013 yÄ±lÄ±nda Suriye tarafÄ±ndan kabul edilip imzalandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kimyasal silahlarÄ±n Ã¼retimi ve kullanÄ±mÄ±nÄ±n uluslararasÄ± barÄ±ÅŸa ve gÃ¼venliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu ve Suriye rejiminin bÃ¼nyesindeki tÃ¼m kimyasal varlÄ±ÄŸÄ± yok etme vaadinde bulunduÄŸu" hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik dÃ¼n geceki saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda bir kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili bir komuta merkezinin vurulduÄŸu bildirilmiÅŸti.

Fransa'nÄ±n Akdeniz'deki savaÅŸ gemisinden atÄ±lan fÃ¼zeler ve hava Ã¼slerinden kalkan Rafale tipi uÃ§aklarla operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve "Esed rejimine ait kimyasal silahlarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n vurulduÄŸu" belirtilmiÅŸti.