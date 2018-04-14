14:30, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Ä°HH'dan Moro'ya 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi ilkokul





Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Moro'da 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini attÄ±. VakÄ±ftan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±nda yapÄ±lan insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda imza atÄ±lan kalÄ±cÄ± eserlerle umut olunmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Ä°HH, mazlum coÄŸrafyalarda eÄŸitim olanaklarÄ±ndan mahrum kalan Ã§ocuklar iÃ§in eÄŸitim kurumlarÄ± inÅŸa ediyor. Bunlardan birisi de Filipinler'in Moro adasÄ±nda MÃ¼slÃ¼man halkÄ±n eÄŸitim ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in Ãœmraniye Ä°HH tarafÄ±ndan temelleri atÄ±lan AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu oldu. BeÅŸ sÄ±nÄ±fÄ±yla 100 Ã¶ÄŸrenciye hizmet verecek olan okul, Maguindanao ÅŸehrinin Guindulungan bÃ¶lgesinde inÅŸa edilecek. YaklaÅŸÄ±k 210 metrekareden oluÅŸan okul tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ä°slami eÄŸitimlerin yanÄ±nda fenni ilimler de verilecek. Okulda ArapÃ§a ve Ä°ngilizce eÄŸitimi de olacak. Okulla eÄŸitim olanaklarÄ±ndan mahrum kalan Ã¶ÄŸrencilerin ihtiyaÃ§larÄ± da karÅŸÄ±lanacak, bÃ¶lgedeki okur yazarlÄ±k seviyesi artacak. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.