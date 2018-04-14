14:50, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Ä°stanbul'da 6 ilÃ§edeki DEAÅž operasyonunda 51 gÃ¶zaltÄ±





Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da DEAÅž'aÂ yÃ¶nelik operasyonda,Â yabancÄ± uyrukluÂ 51 kiÅŸi yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅž adÄ±na faaliyette bulunduÄŸu ve eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bu kapsamda, 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 51 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve dijital malzeme ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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