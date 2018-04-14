15:38, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Trump: GÃ¶rev tamamlandÄ±





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyon ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yeni aÃ§Ä±klamada, "MÃ¼kemmel icra edilmiÅŸ bir saldÄ±rÄ±. GÃ¶rev tamamlandÄ±" diyerek Fransa ve Ä°ngiltere'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'ye yapÄ±lan hava harekatÄ±yla ilgili Twitter Ã¼zerinden yeni aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â



ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Twitter hesabÄ±nda, "GeÃ§en akÅŸam mÃ¼kemmel bir operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. GÃ¶rev tamamlandÄ±, daha iyi bir sonuÃ§ alÄ±namazdÄ±. Ä°ngiltere ve Fransa'ya teÅŸekkÃ¼r ediyorum" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.