15:49, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Slovenya erken seÃ§ime gidiyor





Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Pahor, meclisi feshederek, erken seÃ§im iÃ§in 3 Haziran tarihini iÅŸaret etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor,Â 3 Haziran'da erken seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Pahor, imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle meclisi feshederek erken seÃ§imin yolunu aÃ§tÄ±. Pahor, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda siyasi partilere "nefret sÃ¶ylemlerinden uzak, hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ bir ortam" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Erken seÃ§imin yolunu, BaÅŸbakan Miro Cerar'Ä±n geÃ§en ayki istifasÄ± aÃ§tÄ±. Cerar, hÃ¼kÃ¼metin de desteklediÄŸi Koper-Divaca Demiryolu Projesi'ne iliÅŸkin eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan ve halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun olumlu yÃ¶nde oy kullandÄ±ÄŸÄ± referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n, YÃ¼ksek Mahkemece iptal edilmesi Ã¼zerine 15 Mart'ta istifa etmiÅŸti. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.