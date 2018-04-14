Slovenya erken seÃ§ime gidiyor

Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Borut Pahor,Â 3 Haziran'da erken seÃ§im yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Pahor, imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameyle meclisi feshederek erken seÃ§imin yolunu aÃ§tÄ±. Pahor, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda siyasi partilere "nefret sÃ¶ylemlerinden uzak, hoÅŸgÃ¶rÃ¼lÃ¼ bir ortam" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Erken seÃ§imin yolunu, BaÅŸbakan Miro Cerar'Ä±n geÃ§en ayki istifasÄ± aÃ§tÄ±.
Cerar, hÃ¼kÃ¼metin de desteklediÄŸi Koper-Divaca Demiryolu Projesi'ne iliÅŸkin eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan ve halkÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun olumlu yÃ¶nde oy kullandÄ±ÄŸÄ± referandum sonuÃ§larÄ±nÄ±n, YÃ¼ksek Mahkemece iptal edilmesi Ã¼zerine 15 Mart'ta istifa etmiÅŸti.
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Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Pahor, meclisi feshederek, erken seÃ§im iÃ§in 3 Haziran tarihini iÅŸaret etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyon ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yeni aÃ§Ä±klamada, "MÃ¼kemmel icra edilmiÅŸ bir saldÄ±rÄ±. GÃ¶rev tamamlandÄ±" diyerek Fransa ve Ä°ngiltere'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonda atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71â€™inin engellendiÄŸi belirtildi.
Husilerin, Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± endiÅŸesinden dolayÄ± Zahran kentine alÄ±nan 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, 15 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 7 yÄ±ldan beri Suriye'deki durumun gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun Avrupa ve Fransa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini direkt hedef haline getirdiÄŸi belirtilerek, bu yÃ¼zden acil olarak siyasi inisiyatif alÄ±nacaÄŸÄ± ve Fransa'nÄ±n Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸinin bulunduÄŸu bildirildi.
Suriye'de Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± maÄŸduru DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna, rejim bÃ¶lgesinden geÃ§erken silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.
MÄ±sÄ±r'da 9 aydan bu yana uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi tarafÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM Genel Sekreteri Guterres'den, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine uluslararasÄ± hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gÃ¶sterilmesi ve gerginliÄŸi artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye operasyonunu deÄŸerlendiren Putin, saldÄ±rÄ±yÄ± en sert biÃ§imde kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Commonwealth OyunlarÄ± kÃ¶yÃ¼nden firar eden AfrikalÄ± sporcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 13â€™e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda Tartus ve Hmeymim Ã¼slerine fÃ¼ze isabet etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "TÃ¼rkiye, Suriye rejimine karÅŸÄ± ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu yerinde bir tepki olarak gÃ¶rmektedir" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'taki Ä°ngiltere'ye ait Akrotiri Hava ÃœssÃ¼'nden kalkan uÃ§aklar, Humus'taki eski bir fÃ¼ze Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurdu
ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Esed rejimini hedef alÄ±p vurmasÄ± tÃ¼m Amerikan medyasÄ±nda ilk haber olurken, medyanÄ±n bir kÄ±smÄ±nda bu adÄ±mÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n yeni belirsizliklere kapÄ± aÃ§acaÄŸÄ± mesajlarÄ± dikkati Ã§ekti.