ErdoÄŸan'dan ABD'nin Suriye'ye operasyonu ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Fatih 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e kongresinde konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonu hakkÄ±nda ''YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz. BÃ¶ylece rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼'' dedi.Â
"O kimyasal silahlarla o yavrularÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumu herhalde tasvip etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diyen ErdoÄŸan, "Kimse bunun faili, bunun bedelini Ã¶demesi lazÄ±m. BÃ¶ylece rejim son gÃ¼nlerde tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± muhaliflere yÃ¶nelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± hak, hukuk tanÄ±maz saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldu." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Maalesef Suriye'de oynanan oyun baÅŸkadÄ±r. Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ, Ã¶nce rejimin zulmÃ¼ne sessiz kalmak, ardÄ±ndan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n el altÄ±ndan destekleyip sahaya sÃ¼rÃ¼lmesi, sonra da baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle asÄ±l projeyi hayata geÃ§irmektir. BunlarÄ± kimse gÃ¶rmezden gelemez ama biz bunlarÄ± hep konuÅŸtuk, hep sÃ¶yledik. Biz bu oyunu Ã§oktan Ã§Ã¶zdÃ¼k. Biz eÄŸer hedef DEAÅž'sa biz DEAÅž'la zaten savaÅŸÄ±yoruz ya. Biz DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelemizi verdik. Nerede? FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 3 bin DEAÅž'lÄ±yÄ± biz oralardan etkisiz hale getirerek attÄ±k."
ErdoÄŸan, "Suriye'de etkinlik yÃ¼rÃ¼ten unsurlar iÃ§inde kontrolÃ¼ altÄ±ndaki bÃ¶lgeleri yeniden yaÅŸanabilir kÄ±lan tek gÃ¼Ã§ TÃ¼rkiye'dir." dedi.
Esed rejimine yÃ¶nelik operasyona iliÅŸkin Macron ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirten ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlarÄ±m SayÄ±n Putin'le de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrÄ±ca bugÃ¼n yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, jandarma timleri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda, 4 TÃ¼rk mucit, 3 altÄ±n madalya kazanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'taki okullara TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi veriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Suriye'de Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon ile ilgili "YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz" ifadesini kullandÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iade edilmesi sonucuna vardÄ±
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±