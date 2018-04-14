15:56, 14 Nisan 2018 Cumartesi

ErdoÄŸan'dan ABD'nin Suriye'ye operasyonu ile ilgili ilk aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Fatih 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e kongresinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD'nin Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonu hakkÄ±nda ''YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz. BÃ¶ylece rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼'' dedi.Â

"O kimyasal silahlarla o yavrularÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ durumu herhalde tasvip etmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diyen ErdoÄŸan, "Kimse bunun faili, bunun bedelini Ã¶demesi lazÄ±m. BÃ¶ylece rejim son gÃ¼nlerde tÄ±rmandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± muhaliflere yÃ¶nelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± hak, hukuk tanÄ±maz saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n cevapsÄ±z kalmayacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldu." ifadesini kullandÄ±.

'BÄ°Z BU OYUNU Ã‡OKTAN BOZDUK'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Maalesef Suriye'de oynanan oyun baÅŸkadÄ±r. Suriye'de yapÄ±lan iÅŸ, Ã¶nce rejimin zulmÃ¼ne sessiz kalmak, ardÄ±ndan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n el altÄ±ndan destekleyip sahaya sÃ¼rÃ¼lmesi, sonra da baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle asÄ±l projeyi hayata geÃ§irmektir. BunlarÄ± kimse gÃ¶rmezden gelemez ama biz bunlarÄ± hep konuÅŸtuk, hep sÃ¶yledik. Biz bu oyunu Ã§oktan Ã§Ã¶zdÃ¼k. Biz eÄŸer hedef DEAÅž'sa biz DEAÅž'la zaten savaÅŸÄ±yoruz ya. Biz DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelemizi verdik. Nerede? FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 3 bin DEAÅž'lÄ±yÄ± biz oralardan etkisiz hale getirerek attÄ±k."

ErdoÄŸan, "Suriye'de etkinlik yÃ¼rÃ¼ten unsurlar iÃ§inde kontrolÃ¼ altÄ±ndaki bÃ¶lgeleri yeniden yaÅŸanabilir kÄ±lan tek gÃ¼Ã§ TÃ¼rkiye'dir." dedi.

Esed rejimine yÃ¶nelik operasyona iliÅŸkin Macron ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirten ErdoÄŸan, "ArkadaÅŸlarÄ±m SayÄ±n Putin'le de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrÄ±ca bugÃ¼n yarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.