16:22, 14 Nisan 2018 Cumartesi

BM GÃ¼venlik Konseyi, Rusya'nÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine acil toplanÄ±yor





BMGK, ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n talebiyle TSÄ° 18:00'da toplanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine bugÃ¼n acil toplanÄ±yor. Rusya'nÄ±n talebi ile BM GÃ¼venlik Konseyi yerel saat ile 11:00'da (TSÄ° 18:00) toplanacak. ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± kapsamÄ±nda, baÅŸkent Åžam yakÄ±nÄ±nda bir kimyasal silah araÅŸtÄ±rma merkezi, Humus'un batÄ±sÄ±nda yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla iliÅŸkili bir komuta merkezinin vurulduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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