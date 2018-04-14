Gazze'de yaÅŸanan patlamada 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¼neydeki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesi olanÂ Refah'ta patlama meydana geldi.
Nedeni henÃ¼z bilinmeyen patlamada 4 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± patlamayla ilgili Ä°srail ordusunu suÃ§ladÄ±.
Olayla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Ä°srail ordusu basÄ±n ofisi, patlamayla baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze ÅŸeridinde meydana gelen patlamada 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi
BMGK, ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n talebiyle TSÄ° 18:00'da toplanÄ±yor
Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Pahor, meclisi feshederek, erken seÃ§im iÃ§in 3 Haziran tarihini iÅŸaret etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyon ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yeni aÃ§Ä±klamada, "MÃ¼kemmel icra edilmiÅŸ bir saldÄ±rÄ±. GÃ¶rev tamamlandÄ±" diyerek Fransa ve Ä°ngiltere'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonda atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71â€™inin engellendiÄŸi belirtildi.
Husilerin, Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± endiÅŸesinden dolayÄ± Zahran kentine alÄ±nan 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, 15 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 7 yÄ±ldan beri Suriye'deki durumun gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun Avrupa ve Fransa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini direkt hedef haline getirdiÄŸi belirtilerek, bu yÃ¼zden acil olarak siyasi inisiyatif alÄ±nacaÄŸÄ± ve Fransa'nÄ±n Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸinin bulunduÄŸu bildirildi.
Suriye'de Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± maÄŸduru DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna, rejim bÃ¶lgesinden geÃ§erken silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.
MÄ±sÄ±r'da 9 aydan bu yana uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi tarafÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BM Genel Sekreteri Guterres'den, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine uluslararasÄ± hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gÃ¶sterilmesi ve gerginliÄŸi artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye operasyonunu deÄŸerlendiren Putin, saldÄ±rÄ±yÄ± en sert biÃ§imde kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Commonwealth OyunlarÄ± kÃ¶yÃ¼nden firar eden AfrikalÄ± sporcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 13â€™e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda Tartus ve Hmeymim Ã¼slerine fÃ¼ze isabet etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±