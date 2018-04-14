DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:36, 14 Nisan 2018 Cumartesi
Filistin
16:33, 14 Nisan 2018 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Gazze'de yaÅŸanan patlamada 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Gazze'de yaÅŸanan patlamada 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Foto: ArÅŸiv

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze ÅŸeridinde meydana gelen patlamada 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¼neydeki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesi olanÂ Refah'ta patlama meydana geldi.

Nedeni henÃ¼z bilinmeyen patlamada 4 Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± patlamayla ilgili Ä°srail ordusunu suÃ§ladÄ±.

Olayla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunan Ä°srail ordusu basÄ±n ofisi, patlamayla baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



Ä°lgili Konular Gazze filistin Ä°srail
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
Pentagon Suriye'deki tÃ¼m hedefler baÅŸarÄ±yla vuruldu
Pentagon: Suriye'deki tÃ¼m hedefler baÅŸarÄ±yla vuruldu

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.
Gazze'de yaÅŸanan patlamada 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Gazze'de yaÅŸanan patlamada 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze ÅŸeridinde meydana gelen patlamada 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi
BM GÃ¼venlik Konseyi Rusya'nÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine acil toplanÄ±yor
BM GÃ¼venlik Konseyi, Rusya'nÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine acil toplanÄ±yor

BMGK, ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n talebiyle TSÄ° 18:00'da toplanÄ±yor
Slovenya erken seÃ§ime gidiyor
Slovenya erken seÃ§ime gidiyor

Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Pahor, meclisi feshederek, erken seÃ§im iÃ§in 3 Haziran tarihini iÅŸaret etti.
Trump GÃ¶rev tamamlandÄ±
Trump: GÃ¶rev tamamlandÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyon ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yeni aÃ§Ä±klamada, "MÃ¼kemmel icra edilmiÅŸ bir saldÄ±rÄ±. GÃ¶rev tamamlandÄ±" diyerek Fransa ve Ä°ngiltere'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Rusya Suriye'ye atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71 i engellendi
Rusya: Suriye'ye atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71â€™i engellendi

Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonda atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71â€™inin engellendiÄŸi belirtildi.
Katar krizi gÃ¶lgesindeki Arap BirliÄŸi Zirvesi 15 Nisan da toplanacak
Katar krizi gÃ¶lgesindeki Arap BirliÄŸi Zirvesi 15 Nisanâ€™da toplanacak

Husilerin, Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± endiÅŸesinden dolayÄ± Zahran kentine alÄ±nan 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, 15 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
Fransa'nÄ±n Suriye'nin geleceÄŸine dair Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸi
Fransa'nÄ±n Suriye'nin geleceÄŸine dair Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸi

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 7 yÄ±ldan beri Suriye'deki durumun gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun Avrupa ve Fransa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini direkt hedef haline getirdiÄŸi belirtilerek, bu yÃ¼zden acil olarak siyasi inisiyatif alÄ±nacaÄŸÄ± ve Fransa'nÄ±n Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸinin bulunduÄŸu bildirildi.
DumalÄ±larÄ±n tahliye konvoyuna rejim bÃ¶lgesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±
DumalÄ±larÄ±n tahliye konvoyuna rejim bÃ¶lgesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Suriye'de Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± maÄŸduru DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna, rejim bÃ¶lgesinden geÃ§erken silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Irak'ta seÃ§im propagandasÄ± resmen baÅŸladÄ±
Irak'ta seÃ§im propagandasÄ± resmen baÅŸladÄ±

Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO Suriye iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanÄ±yor
NATO, Suriye iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanÄ±yor

NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.
MÄ±sÄ±r'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez uzatÄ±ldÄ±
MÄ±sÄ±r'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez uzatÄ±ldÄ±

MÄ±sÄ±r'da 9 aydan bu yana uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin, CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi tarafÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez 3 ay daha uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Guterres'den Suriye'de itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Guterres'den Suriye'de itidal Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Genel Sekreteri Guterres'den, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine uluslararasÄ± hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gÃ¶sterilmesi ve gerginliÄŸi artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ eylemden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Putin'den Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na 'sert' kÄ±nama
Putin'den Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±na 'sert' kÄ±nama

ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye'ye operasyonunu deÄŸerlendiren Putin, saldÄ±rÄ±yÄ± en sert biÃ§imde kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AfrikalÄ± atletler Avustralya daki sporcu kÃ¶yÃ¼nden firar etti
AfrikalÄ± atletler Avustralyaâ€™daki sporcu kÃ¶yÃ¼nden firar etti

Commonwealth OyunlarÄ± kÃ¶yÃ¼nden firar eden AfrikalÄ± sporcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 13â€™e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Suriye'deki Rus Ã¼sleri saldÄ±rÄ±dan zarar gÃ¶rmedi
Suriye'deki Rus Ã¼sleri saldÄ±rÄ±dan zarar gÃ¶rmedi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ± esnasÄ±nda Tartus ve Hmeymim Ã¼slerine fÃ¼ze isabet etmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

Gazze'deki hastaneler tÄ±bbi malzeme bekliyor
Gazze'deki hastaneler tÄ±bbi malzeme bekliyor

Gazze'de "Bayrak CumasÄ±" bilanÃ§osu: 112 yaralÄ±
Gazze'de quot Bayrak CumasÄ± quot bilanÃ§osu 112 yaralÄ±

UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'nda 'Mescid-i Aksa' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
UluslararasÄ± BeytÃ¼lmakdis KonferansÄ±'nda 'Mescid-i Aksa' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Gazze'de ÅŸehit sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi
Gazze'de ÅŸehit sayÄ±sÄ± 33'e yÃ¼kseldi

Gazzeli memurlardan 'maaÅŸ protestosu'
Gazzeli memurlardan 'maaÅŸ protestosu'

Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±
Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne aÃ§Ä±ldÄ±

ABD'den ÅŸehit edilen Filistinli gazeteci Murteca iÃ§in yorum yok!
ABD'den ÅŸehit edilen Filistinli gazeteci Murteca iÃ§in yorum yok

Gazzeli kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne balon bÄ±raktÄ±
Gazzeli kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne balon bÄ±raktÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 