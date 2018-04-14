16:38, 14 Nisan 2018 Cumartesi

YTB'den 5 Ã¼lkede TÃ¼rkÃ§e seferberliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (YTB), yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenimininÂ desteklenmesi ve TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin kapasitelerinin geliÅŸtirilmesi iÃ§inÂ LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutlukâ€™ta TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimiÂ kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi saÄŸlÄ±yor.

"Akademik ve Bilimsel AraÅŸtÄ±rmalar ProgramÄ± (ABAP)" kapsamÄ±nda "TÃ¼rkoloji ve TÃ¼rkiye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± BÃ¶lÃ¼mlerinin Kapasitelerinin GeliÅŸtirilmesi" projesini, "EÄŸitim Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Kapasite GeliÅŸtirme ProgramÄ± (EÄ°KGP)" kapsamÄ±nda ise "Ã‡ift Dilli EÄŸitim, MÃ¼fredat Ve Materyal Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± projeyi yÃ¼rÃ¼ten YTB, 5 Ã¼lkede TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren okul ya da merkezler ile TÃ¼rkiyat bÃ¶lÃ¼mlerine yÃ¶nelik faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

YTB yetkililerinden edinlen bilgilerde, projeler kapsamÄ±nda Irak, LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Arnavutluk ve Filistin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyet planlarÄ±na gÃ¶re, sÃ¶z konusu okul ve merkezlere iliÅŸkin durum tespiti Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±, eÄŸitim mÃ¼fredatÄ±nÄ±n geliÅŸtirileceÄŸi, kapasite geliÅŸtirme destekleri saÄŸlayacaÄŸÄ± ve eÄŸitim materyalleri desteÄŸi vereceÄŸi belirtildi.

YTB'DEN YURT DIÅžINDA TÃœRKÃ‡E SEFERBERLÄ°ÄžÄ°

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan topluluklara yÃ¶nelik "hafta sonu okullarÄ±" ve Ã§ift dilli eÄŸitim planlamalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren YTB yetkilileri, bu kapsamda Duris, Chaotura, Beyrut, Amman, Ä°rbid, Tiran ve Gazze'de bulunan TÃ¼rkmen eÄŸitim merkezleri, TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren okullar, Ã¼niversitelerin TÃ¼rkoloji bÃ¶lÃ¼mleri ile sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan ihtiyaÃ§ listelerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Buna gÃ¶re, sÃ¶z konusu Ã¼lkelere A1, B1, B2, C1 seviyelerinde 2 bin 885 TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitim kitabÄ±, 104 adet sÃ¶zlÃ¼k, 17 akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve 21 adet eÄŸitim afiÅŸi gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi.

Bu kapsamda, gelecekte yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len, ÃœrdÃ¼n ve Irak'Ä± kapsayan ikinci grup daÄŸÄ±tÄ±mda da Irak'a 2 bin 525 TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, 64 sÃ¶zlÃ¼k ve 16 eÄŸitim afiÅŸi, ÃœrdÃ¼n'deki iki derneÄŸe ise 200 dil eÄŸitimi kitabÄ±, 10 adet sÃ¶zlÃ¼k ve 5 eÄŸitim afiÅŸi gÃ¶nderilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Yetkililer, bu kitap daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±yla ABAP programÄ± altÄ±ndaki "TÃ¼rkÃ§e materyal desteÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± faaliyetlerin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1. ve 2. gruptaki daÄŸÄ±tÄ±mlarla birlikte LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'ta 11 ÅŸehirdeki 18 daÄŸÄ±tÄ±m noktasÄ±na toplam 5 bin 610 TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, 178 TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zlÃ¼k, 17 akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve 42 eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

DaÄŸÄ±tÄ±lan materyallerden sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na gÃ¶nderilenlerin TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ve TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan kardeÅŸ topluluklara yÃ¶nelik oluÅŸturulmasÄ± planlanan hafta sonu okullarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± planlanlanÄ±yor.