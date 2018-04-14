YTB'den 5 Ã¼lkede TÃ¼rkÃ§e seferberliÄŸi

YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (YTB), yurt dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenimininÂ desteklenmesi ve TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin kapasitelerinin geliÅŸtirilmesi iÃ§inÂ LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutlukâ€™ta TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimiÂ kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi saÄŸlÄ±yor.
"Akademik ve Bilimsel AraÅŸtÄ±rmalar ProgramÄ± (ABAP)" kapsamÄ±nda "TÃ¼rkoloji ve TÃ¼rkiye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± BÃ¶lÃ¼mlerinin Kapasitelerinin GeliÅŸtirilmesi" projesini, "EÄŸitim Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Kapasite GeliÅŸtirme ProgramÄ± (EÄ°KGP)" kapsamÄ±nda ise "Ã‡ift Dilli EÄŸitim, MÃ¼fredat Ve Materyal Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± projeyi yÃ¼rÃ¼ten YTB, 5 Ã¼lkede TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren okul ya da merkezler ile TÃ¼rkiyat bÃ¶lÃ¼mlerine yÃ¶nelik faaliyetler yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
YTB yetkililerinden edinlen bilgilerde, projeler kapsamÄ±nda Irak, LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Arnavutluk ve Filistin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyet planlarÄ±na gÃ¶re, sÃ¶z konusu okul ve merkezlere iliÅŸkin durum tespiti Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±, eÄŸitim mÃ¼fredatÄ±nÄ±n geliÅŸtirileceÄŸi, kapasite geliÅŸtirme destekleri saÄŸlayacaÄŸÄ± ve eÄŸitim materyalleri desteÄŸi vereceÄŸi belirtildi.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan topluluklara yÃ¶nelik "hafta sonu okullarÄ±" ve Ã§ift dilli eÄŸitim planlamalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren YTB yetkilileri, bu kapsamda Duris, Chaotura, Beyrut, Amman, Ä°rbid, Tiran ve Gazze'de bulunan TÃ¼rkmen eÄŸitim merkezleri, TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren okullar, Ã¼niversitelerin TÃ¼rkoloji bÃ¶lÃ¼mleri ile sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan ihtiyaÃ§ listelerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Buna gÃ¶re, sÃ¶z konusu Ã¼lkelere A1, B1, B2, C1 seviyelerinde 2 bin 885 TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitim kitabÄ±, 104 adet sÃ¶zlÃ¼k, 17 akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve 21 adet eÄŸitim afiÅŸi gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi.
Bu kapsamda, gelecekte yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len, ÃœrdÃ¼n ve Irak'Ä± kapsayan ikinci grup daÄŸÄ±tÄ±mda da Irak'a 2 bin 525 TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, 64 sÃ¶zlÃ¼k ve 16 eÄŸitim afiÅŸi, ÃœrdÃ¼n'deki iki derneÄŸe ise 200 dil eÄŸitimi kitabÄ±, 10 adet sÃ¶zlÃ¼k ve 5 eÄŸitim afiÅŸi gÃ¶nderilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Yetkililer, bu kitap daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±yla ABAP programÄ± altÄ±ndaki "TÃ¼rkÃ§e materyal desteÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± faaliyetlerin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1. ve 2. gruptaki daÄŸÄ±tÄ±mlarla birlikte LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'ta 11 ÅŸehirdeki 18 daÄŸÄ±tÄ±m noktasÄ±na toplam 5 bin 610 TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, 178 TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zlÃ¼k, 17 akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve 42 eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
DaÄŸÄ±tÄ±lan materyallerden sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na gÃ¶nderilenlerin TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ve TÃ¼rkÃ§e konuÅŸan kardeÅŸ topluluklara yÃ¶nelik oluÅŸturulmasÄ± planlanan hafta sonu okullarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± planlanlanÄ±yor.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, jandarma timleri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda, 4 TÃ¼rk mucit, 3 altÄ±n madalya kazanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'taki okullara TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi veriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Suriye'de Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon ile ilgili "YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz" ifadesini kullandÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iade edilmesi sonucuna vardÄ±
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±