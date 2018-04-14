Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda TÃ¼rk mucitlere 3 altÄ±n madalya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda TÃ¼rkiye 3 altÄ±n, 1 jÃ¼ri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼ 2 Ã¶zel Ã¼lke Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.
UluslararasÄ± BuluÅŸÃ§ular BirliÄŸi Federasyonunun (IFIA) himayesinde Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen ve 45 Ã¼lkeden 700'den fazla katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n olduÄŸu fuara TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumu (TÃœRKPATENT) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸtirak eden TÃ¼rk mucitler altÄ±n madalya kazandÄ±.
Fuarda, Ã§eÅŸitli alanlarda yÃ¼ksek teknoloji iÃ§eren veya gÃ¼nlÃ¼k hayata iliÅŸkin pratik Ã§Ã¶zÃ¼mler sunan, Ã¶zgÃ¼n, bine yakÄ±n buluÅŸ tanÄ±tÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye, TÃ¼rk Patent EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± 3 buluÅŸ ile, kendi kategorilerinde uzmanlardan oluÅŸan jÃ¼ri heyetinin deÄŸerlendirmesi sonucunda 3 altÄ±n madalya elde etti.
Fuarda, Gazi Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. RaÅŸit AhÄ±ska'nÄ±n 30-50 gram buzu 1-3 dakikada Ã¼reten ve bunu otomatik veya elle servis edebilen, "masaÃ¼stÃ¼ termoelektrik buz makinesi", Adnan Kal ve UÄŸur Kal ikilisinin, fren yapan aracÄ±n ve yol bariyer sisteminin hasar gÃ¶rmesine engel olan "hÄ±z ayarlÄ± yol kasisi" ve Arife Sare AydÄ±n'Ä±n, yemek piÅŸirilirken kendiliÄŸinden karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ve kurma mekanizmasÄ±yla kontrol edilen karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± iÃ§eren "kurmalÄ± tencere" buluÅŸlarÄ± altÄ±n madalya kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.
AyrÄ±ca, Adnan ve UÄŸur Kal kardeÅŸlerin "hÄ±z ayarlÄ± yol kasisi" buluÅŸu juri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanÄ±rken, AhÄ±ska'nÄ±n "masaÃ¼stÃ¼ termoelektrik buz makinesi" buluÅŸu Ä°ran'dan, AydÄ±n'Ä±n "kurmalÄ± tencere" buluÅŸu da Romanya'dan Ã¶zel Ã¼lke Ã¶dÃ¼llerine layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
"MasaÃ¼stÃ¼ termoelektrik buz makinesi" buluÅŸunun mucidi Prof.Dr. AhÄ±ska, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃœRKPATENT'e bize verdiÄŸi fÄ±rsattan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BuluÅŸun altÄ±n madalya almasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gerekÃ§esi temiz su tasarrufu saÄŸlayacak bir teknoloji olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BuluÅŸumuz sadece Ã§evre dostu ve enerji tasarrufu saÄŸlayan bir buluÅŸ deÄŸil, aynÄ± zamanda su tasarrufu saÄŸlayan bir buluÅŸ." dedi.
AhÄ±ska, buluÅŸuyla TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶n ayaÄŸÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi yeni sanayi dallarÄ±nÄ±n temelinin atÄ±lmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmeyi hedeflediÄŸini sÃ¶yledi.
"HÄ±z ayarlÄ± yol kasisi"nin mucitlerinden Adnan Kal ise "BuluÅŸumuz, insanlarÄ±n sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir probleme pratik bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirdiÄŸi iÃ§in Cenevre'deki fuarda beklediÄŸimizin Ã¶tesinde ilgi gÃ¶rdÃ¼." diye konuÅŸtu.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile Ã¼rÃ¼nÃ¼n test ve deneme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aktaran Kal, en yakÄ±n tarihte Ã¼retime geÃ§ip TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nya pazarÄ±nda yer almak istediklerini, hatta bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶n sipariÅŸler almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
"KurmalÄ± tencere" buluÅŸunun mucidi Arife Sare AydÄ±n adÄ±na altÄ±n madalya Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Kenan Emre GelgÃ¶r de Ã¼rÃ¼nÃ¼n fuarda bÃ¼yÃ¼k ilgi topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bundan sonraki hedefin Ã¼rÃ¼nÃ¼ ticarileÅŸtirerek halkÄ±n kullanÄ±ma sunmak olduÄŸunu belirtti.
TÃœRKPATENT Yenilik ve TanÄ±tÄ±m Dairesi BaÅŸkanÄ± Salih Koca ise "2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana yapÄ±lan uluslararasÄ± buluÅŸ fuarlarÄ±nda TÃ¼rkiye olarak en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±yÄ± elde etmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. Ãœlkemiz insanÄ±nÄ±n buluÅŸ ve inovasyon alanÄ±nda imkan verildiÄŸi takdirde Ã§ok gÃ¼zel iÅŸler Ã§Ä±karabileceÄŸini, alanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k fuarÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã–dÃ¼l alan buluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ticarileÅŸmesiyle birlikte Ã¼lkemiz ekonomisine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± inancÄ±ndayÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, jandarma timleri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen 46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda, 4 TÃ¼rk mucit, 3 altÄ±n madalya kazanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rkÃ§e Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, Irak, Filistin ve Arnavutluk'taki okullara TÃ¼rkÃ§e dil eÄŸitimi kitabÄ±, sÃ¶zlÃ¼k, akademik TÃ¼rkÃ§e seti ve eÄŸitim afiÅŸi desteÄŸi veriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ABD, Fransa ve Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Suriye'de Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon ile ilgili "YapÄ±lan operasyonu doÄŸru buluyoruz" ifadesini kullandÄ±
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 6 ilÃ§ede 11 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, yabancÄ± uyruklu 51 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Moro'da, 100 Ã¶ÄŸrencinin istifade edeceÄŸi AbdÃ¼lhamid Han Ä°lkokulu'nun temellerini atÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'la yaptÄ±ÄŸÄ± telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriyeâ€™deki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD ve koalisyon ortaklarÄ± tarafÄ±ndan Esed rejimine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyona tepki gÃ¶steren Ã¼lkeler iÃ§in, "7 yÄ±ldÄ±r Suriye'de insanlar katlediliyor, vahÅŸet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman mÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aklÄ±nÄ±za geliyor." ifadesini kullandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan haftalÄ±k bilgilendirmede, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 4157'ye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye, saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi bilgilendirildi. SaldÄ±rÄ±da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, Duma'da kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Suriye rejiminin cevapsÄ±z bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, Deizm konusunun Ã§ok abartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve milletin, genÃ§lerin, insanlarÄ±n anlamÄ±nÄ± bilmediÄŸi bazÄ± konularÄ± allayÄ±p pullayarak, batÄ±lÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaparak belki de bir alan aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan plan diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Allah'Ä±n huzuruna yÃ¼kseldiÄŸi gece olan MiraÃ§ Kandiliâ€™nde, yurt genelinde Ã¶zel programlar dÃ¼zenlenen camilerdeki programlara vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi
28 Åžubat davasÄ±nda, Ã‡evik Bir, Ä°smail HakkÄ± KaradayÄ± ve Ã‡etin DoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±, 68 sanÄ±k hakkÄ±nda da beraat kararÄ± verildi.
Meslekten ihraÃ§ edilenlere iliÅŸkin 12 bin baÅŸvuruda karara varan OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, 310 mÃ¼racaat iÃ§in mesleÄŸe iade edilmesi sonucuna vardÄ±
Gaziantep'teki KarkamÄ±ÅŸ GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ±, ithalatÄ±n ve ihracatÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerinin kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kontrolÃ¼n saÄŸlamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede etkin rol oynayacak A sÄ±nÄ±fÄ± kapÄ± olarak bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±