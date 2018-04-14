Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda TÃ¼rk mucitlere 3 altÄ±n madalya

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

46. Cenevre UluslararasÄ± BuluÅŸlar FuarÄ±'nda TÃ¼rkiye 3 altÄ±n, 1 jÃ¼ri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼ 2 Ã¶zel Ã¼lke Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

UluslararasÄ± BuluÅŸÃ§ular BirliÄŸi Federasyonunun (IFIA) himayesinde Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde dÃ¼zenlenen ve 45 Ã¼lkeden 700'den fazla katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n olduÄŸu fuara TÃ¼rk Patent ve Marka Kurumu (TÃœRKPATENT) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸtirak eden TÃ¼rk mucitler altÄ±n madalya kazandÄ±.

Fuarda, Ã§eÅŸitli alanlarda yÃ¼ksek teknoloji iÃ§eren veya gÃ¼nlÃ¼k hayata iliÅŸkin pratik Ã§Ã¶zÃ¼mler sunan, Ã¶zgÃ¼n, bine yakÄ±n buluÅŸ tanÄ±tÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye, TÃ¼rk Patent EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± 3 buluÅŸ ile, kendi kategorilerinde uzmanlardan oluÅŸan jÃ¼ri heyetinin deÄŸerlendirmesi sonucunda 3 altÄ±n madalya elde etti.

Fuarda, Gazi Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. RaÅŸit AhÄ±ska'nÄ±n 30-50 gram buzu 1-3 dakikada Ã¼reten ve bunu otomatik veya elle servis edebilen, "masaÃ¼stÃ¼ termoelektrik buz makinesi", Adnan Kal ve UÄŸur Kal ikilisinin, fren yapan aracÄ±n ve yol bariyer sisteminin hasar gÃ¶rmesine engel olan "hÄ±z ayarlÄ± yol kasisi" ve Arife Sare AydÄ±n'Ä±n, yemek piÅŸirilirken kendiliÄŸinden karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ve kurma mekanizmasÄ±yla kontrol edilen karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± iÃ§eren "kurmalÄ± tencere" buluÅŸlarÄ± altÄ±n madalya kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.

AyrÄ±ca, Adnan ve UÄŸur Kal kardeÅŸlerin "hÄ±z ayarlÄ± yol kasisi" buluÅŸu juri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanÄ±rken, AhÄ±ska'nÄ±n "masaÃ¼stÃ¼ termoelektrik buz makinesi" buluÅŸu Ä°ran'dan, AydÄ±n'Ä±n "kurmalÄ± tencere" buluÅŸu da Romanya'dan Ã¶zel Ã¼lke Ã¶dÃ¼llerine layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

"TASARRUFU SAÄžLAYAN BÄ°R BULUÅž"

"MasaÃ¼stÃ¼ termoelektrik buz makinesi" buluÅŸunun mucidi Prof.Dr. AhÄ±ska, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃœRKPATENT'e bize verdiÄŸi fÄ±rsattan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BuluÅŸun altÄ±n madalya almasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gerekÃ§esi temiz su tasarrufu saÄŸlayacak bir teknoloji olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BuluÅŸumuz sadece Ã§evre dostu ve enerji tasarrufu saÄŸlayan bir buluÅŸ deÄŸil, aynÄ± zamanda su tasarrufu saÄŸlayan bir buluÅŸ." dedi.

AhÄ±ska, buluÅŸuyla TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã¶n ayaÄŸÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi yeni sanayi dallarÄ±nÄ±n temelinin atÄ±lmasÄ±na Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etmeyi hedeflediÄŸini sÃ¶yledi.

"EN KISA ZAMANDA ÃœRETÄ°ME GEÃ‡ECEÄžÄ°Z"

"HÄ±z ayarlÄ± yol kasisi"nin mucitlerinden Adnan Kal ise "BuluÅŸumuz, insanlarÄ±n sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir probleme pratik bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirdiÄŸi iÃ§in Cenevre'deki fuarda beklediÄŸimizin Ã¶tesinde ilgi gÃ¶rdÃ¼." diye konuÅŸtu.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile Ã¼rÃ¼nÃ¼n test ve deneme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aktaran Kal, en yakÄ±n tarihte Ã¼retime geÃ§ip TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nya pazarÄ±nda yer almak istediklerini, hatta bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden Ã¶n sipariÅŸler almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

"KurmalÄ± tencere" buluÅŸunun mucidi Arife Sare AydÄ±n adÄ±na altÄ±n madalya Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Kenan Emre GelgÃ¶r de Ã¼rÃ¼nÃ¼n fuarda bÃ¼yÃ¼k ilgi topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bundan sonraki hedefin Ã¼rÃ¼nÃ¼ ticarileÅŸtirerek halkÄ±n kullanÄ±ma sunmak olduÄŸunu belirtti.

"TÃœRKÄ°YE OLARAK EN BÃœYÃœK BAÅžARIYI ELDE ETTÄ°K"

TÃœRKPATENT Yenilik ve TanÄ±tÄ±m Dairesi BaÅŸkanÄ± Salih Koca ise "2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana yapÄ±lan uluslararasÄ± buluÅŸ fuarlarÄ±nda TÃ¼rkiye olarak en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±yÄ± elde etmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. Ãœlkemiz insanÄ±nÄ±n buluÅŸ ve inovasyon alanÄ±nda imkan verildiÄŸi takdirde Ã§ok gÃ¼zel iÅŸler Ã§Ä±karabileceÄŸini, alanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k fuarÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ã–dÃ¼l alan buluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ticarileÅŸmesiyle birlikte Ã¼lkemiz ekonomisine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± inancÄ±ndayÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â