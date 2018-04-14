17:19, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Pentagon: Suriye'deki tÃ¼m hedefler baÅŸarÄ±yla vuruldu



Foto: ArÅŸiv

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden Suriyeâ€™deki hava saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi. SÃ¶zcÃ¼ harekata dair, "HatasÄ±z, yoÄŸun ve etkili" ifadesini kullandÄ±. HarekatÄ±n amacÄ±nÄ±n "Suriye rejimini kimyasal saldÄ±rÄ±lardan caydÄ±rmak" olduÄŸunu sÃ¶yleyen sÃ¶zcÃ¼, harekatÄ±n Suriye'nin kimyasal silah programÄ±nÄ± yÄ±llarca gerileteceÄŸini sÃ¶yledi. SÃ¶zcÃ¼ Rus savunma sistemlerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair belirti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±; "Suriye hava savunma Ã§abalarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkisiz kaldÄ±. Bundan sonra ne olacaÄŸÄ± Esad rejimine baÄŸlÄ± olacak. Kimyasal silahlar konusunda Ã¶nemli bir mesaj verildi" dedi.

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