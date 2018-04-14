17:25, 14 Nisan 2018 Cumartesi

AÄŸrÄ±'da jandarma ile PKK'lÄ±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker ÅŸehit oldu





AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, jandarma timleri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK Ã¼yeleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu, 5 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker ÅŸehit oldu, 5 asker yaralandÄ±, 1 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, jandarma timlerince DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinin AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± bÃ¶lgesindeki kÄ±rsal kesiminde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, bir grup terÃ¶rist ile sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 6 asker yaralandÄ±, 1 terÃ¶rist de etkisiz hale getirildi. BÃ¶lgeye gÃ¶nderilen ambulanslar ile DoÄŸubeyazÄ±t DoÃ§. Dr. YaÅŸar EryÄ±lmaz Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± askerlerden biri yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi. Ã‡atÄ±ÅŸmada, bazÄ± terÃ¶ristlerin de yaralÄ± halde kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Takviye birliklerin gÃ¶nderildiÄŸi bÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.