Hamas'tan, Suriye'deki 'ABD saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na' kÄ±nama

Filistin Enformasyon Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan Suriye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n "Suriye topraklarÄ±na el koyma ve Suriye'nin kabiliyetlerini yok etme amacÄ± gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼' belirtildi.
Hamas, Arap dÃ¼nyasÄ±ndaki sorunlarÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek, Arap Ã¼lkelerine 'saflarÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rma' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hasan Mahmud Ali, Myanmar ordusunun Arakan'da kÃ¶ylerin adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve bu durumun MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinde ciddi sorun olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar ve Bahreyn tarafÄ±ndan, Suriye'de rejime yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri operasyona destek verdikleri aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a yÃ¶nelik barÄ±ÅŸ teklifini yineleyerek, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." dedi.
Gazze Åžeridi'ni yÃ¶neten Hamas, Suriye'ye yapÄ±lan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± bu eylemi 'ABD saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±' olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze ÅŸeridinde meydana gelen patlamada 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi
BMGK, ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n talebiyle TSÄ° 18:00'da toplanÄ±yor
Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Pahor, meclisi feshederek, erken seÃ§im iÃ§in 3 Haziran tarihini iÅŸaret etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyon ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yeni aÃ§Ä±klamada, "MÃ¼kemmel icra edilmiÅŸ bir saldÄ±rÄ±. GÃ¶rev tamamlandÄ±" diyerek Fransa ve Ä°ngiltere'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonda atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71â€™inin engellendiÄŸi belirtildi.
Husilerin, Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± endiÅŸesinden dolayÄ± Zahran kentine alÄ±nan 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, 15 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 7 yÄ±ldan beri Suriye'deki durumun gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun Avrupa ve Fransa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini direkt hedef haline getirdiÄŸi belirtilerek, bu yÃ¼zden acil olarak siyasi inisiyatif alÄ±nacaÄŸÄ± ve Fransa'nÄ±n Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸinin bulunduÄŸu bildirildi.
Suriye'de Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± maÄŸduru DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna, rejim bÃ¶lgesinden geÃ§erken silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.