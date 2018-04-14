18:14, 14 Nisan 2018 Cumartesi

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a teklifini yineledi





Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a yÃ¶nelik barÄ±ÅŸ teklifini yineleyerek, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ve eÅŸi Rula Gani, Ã¼lkede 20 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± planlanan milletvekili seÃ§imlerine kayÄ±t yaptÄ±rmak iÃ§in gittiÄŸi Amani Lisesinde basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Afganistan halkÄ±nÄ±n savaÅŸtan bÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸa ihtiyacÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Gani, herkesin seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n demokratik bir Ã¼lkenin Ã¶zelliklerinden olduÄŸunu belirtti. Gani, Afganistan BaÄŸÄ±msÄ±z SeÃ§im Komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na mÃ¼dahale edilmesinin kabul edilemeyeceÄŸini aktararak seÃ§im komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na herkesin saygÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. ''HÄ°Ã‡BÄ°R ADAYIN SEÃ‡Ä°ME MÃœDAHALE ETME HAKKI YOKTUR'' Milletvekili adaylarÄ±nÄ±n Afganistan yasalarÄ±na uygun davranmalarÄ±nÄ± isteyen Gani, ''HiÃ§bir adayÄ±n seÃ§im sÃ¼recine mÃ¼dahale etme hakkÄ± yoktur.'' dedi. Gani, seÃ§ime hile karÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyenlerin gerekli cezalarÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek kadÄ±n ve erkek demeden yaÅŸÄ±nÄ± dolduran her Afganistan vatandaÅŸÄ±nÄ±n seÃ§im iÃ§in kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaptÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne barÄ±ÅŸ teklifini yineleyen Gani, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." diye konuÅŸtu. Afganistan ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metinin anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, milletvekili ve il meclisi seÃ§iminin 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu ancak sÃ¶z konusu seÃ§imler devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¶zel kararÄ±yla ertelenmiÅŸti. Â

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