Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a teklifini yineledi

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani ve eÅŸi Rula Gani, Ã¼lkede 20 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± planlanan milletvekili seÃ§imlerine kayÄ±t yaptÄ±rmak iÃ§in gittiÄŸi Amani Lisesinde basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Afganistan halkÄ±nÄ±n savaÅŸtan bÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸa ihtiyacÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Gani, herkesin seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n demokratik bir Ã¼lkenin Ã¶zelliklerinden olduÄŸunu belirtti.
Gani, Afganistan BaÄŸÄ±msÄ±z SeÃ§im Komisyonunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na mÃ¼dahale edilmesinin kabul edilemeyeceÄŸini aktararak seÃ§im komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na herkesin saygÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Milletvekili adaylarÄ±nÄ±n Afganistan yasalarÄ±na uygun davranmalarÄ±nÄ± isteyen Gani, ''HiÃ§bir adayÄ±n seÃ§im sÃ¼recine mÃ¼dahale etme hakkÄ± yoktur.'' dedi.
Gani, seÃ§ime hile karÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyenlerin gerekli cezalarÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek kadÄ±n ve erkek demeden yaÅŸÄ±nÄ± dolduran her Afganistan vatandaÅŸÄ±nÄ±n seÃ§im iÃ§in kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaptÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne barÄ±ÅŸ teklifini yineleyen Gani, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." diye konuÅŸtu.
Afganistan ulusal birlik hÃ¼kÃ¼metinin anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re, milletvekili ve il meclisi seÃ§iminin 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu ancak sÃ¶z konusu seÃ§imler devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n Ã¶zel kararÄ±yla ertelenmiÅŸti.
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MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen her yaÅŸtan Ã¶ÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Filistinliler oldukÃ§a yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.
BangladeÅŸ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hasan Mahmud Ali, Myanmar ordusunun Arakan'da kÃ¶ylerin adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ve bu durumun MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recinde ciddi sorun olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Katar ve Bahreyn tarafÄ±ndan, Suriye'de rejime yÃ¶nelik ABD, Ä°ngiltere ve Fransa tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen askeri operasyona destek verdikleri aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± Gani, Taliban'a yÃ¶nelik barÄ±ÅŸ teklifini yineleyerek, "Bu fÄ±rsatÄ± iyi kullanÄ±n, eÄŸer barÄ±ÅŸ teklifimize olumlu yaklaÅŸÄ±rsanÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlere bir siyasi parti olarak katÄ±labilirsiniz." dedi.
Gazze Åžeridi'ni yÃ¶neten Hamas, Suriye'ye yapÄ±lan ABD, Ä°ngiltere ve Fransa saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± bu eylemi 'ABD saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±' olarak niteleyerek kÄ±nadÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Suriye'de tÃ¼m hedeflerin baÅŸarÄ±yla vurulduÄŸunu duyurdu.
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°srail'in ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze ÅŸeridinde meydana gelen patlamada 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi
BMGK, ABD Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlemesi Ã¼zerine Rusya'nÄ±n talebiyle TSÄ° 18:00'da toplanÄ±yor
Slovenya CumhurbaÅŸkanÄ± Pahor, meclisi feshederek, erken seÃ§im iÃ§in 3 Haziran tarihini iÅŸaret etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyon ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yeni aÃ§Ä±klamada, "MÃ¼kemmel icra edilmiÅŸ bir saldÄ±rÄ±. GÃ¶rev tamamlandÄ±" diyerek Fransa ve Ä°ngiltere'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'ye yÃ¶nelik operasyonda atÄ±lan 103 gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼zeden 71â€™inin engellendiÄŸi belirtildi.
Husilerin, Suudi Arabistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Riyadâ€™a balistik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± endiÅŸesinden dolayÄ± Zahran kentine alÄ±nan 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi, 15 Nisanâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 7 yÄ±ldan beri Suriye'deki durumun gittikÃ§e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bunun Avrupa ve Fransa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸini direkt hedef haline getirdiÄŸi belirtilerek, bu yÃ¼zden acil olarak siyasi inisiyatif alÄ±nacaÄŸÄ± ve Fransa'nÄ±n Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸinin bulunduÄŸu bildirildi.
Suriye'de Esed rejiminin abluka ve yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla ele geÃ§irdiÄŸi DoÄŸu Guta'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± maÄŸduru DumalÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan 21. tahliye konvoyuna, rejim bÃ¶lgesinden geÃ§erken silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 1 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 kiÅŸi de yaralandÄ±.
Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§imler iÃ§in propaganda sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
NATO, BrÃ¼ksel'deki karargahta Ã¶ÄŸleden sonra ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanacak.